Drei Schwestern mit einem Gesamtalter von 316 Jahren versetzen Wissenschaftler in Staunen

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Drei Schwestern mit einem Gesamtalter von 316 Jahren versetzen Wissenschaftler in Staunen

Drei in Brasilien lebende Schwestern mit einem Gesamtalter von 316 Jahren sind in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geraten. Vor Kurzem wurden sie als die ältesten lebenden Schwestern der Welt in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Nun versuchen Experten, das Geheimnis ihrer Langlebigkeit zu entschlüsseln.

Das Projekt DNA Longevo unter der Leitung von Professorin Mayana Zas von der Universität von São Paulo zielt darauf ab, die biologischen Faktoren zu untersuchen, die den Alterungsprozess beeinflussen. Die Forscher vergleichen Personen über 90 und 100 Jahre mit Menschen in schlechtem Gesundheitszustand oder mit chronischen Krankheiten, um Merkmale zu identifizieren, die zu einem langen Leben beitragen.

Drei Personen

Wissenschaftler glauben, dass erbliche Faktoren eine entscheidende Rolle dabei spielen, die körperliche und geistige Aktivität im Alter zu bewahren. Daher ist das Vorhandensein mehrerer langlebiger Personen in einer Familie von großer Bedeutung für die Forschung.

Zulina de Deus Nunes ist 103, Zorayde de Deus Mota 104 und Levita de Deus Nunes 109 Jahre alt; alle leben in Rio de Janeiro. Experten betonen, dass ein starker genetischer Faktor vorliegen könnte. Gleichzeitig könnten das enge Zusammenleben der Schwestern und ein unterstützendes familiäres Umfeld eine wichtige Rolle gespielt haben.

Drei Frauen sitzen mit Tafeln in den Händen, hinter ihnen stehen vier Personen.

Die Schwestern selbst führen das Geheimnis ihrer Langlebigkeit auf eine gesunde Ernährung und einen aktiven Lebensstil zurück. Sie berichten, dass sie in ihrer Kindheit natürliche Produkte konsumierten, sich viel bewegten und in der Natur aufwuchsen.

Die Forscher planen, durch dieses Projekt Gene zu identifizieren, die den menschlichen Körper vor dem Altern schützen. Das Endziel des Projekts besteht darin, Daten von 500 Hundertjährigen zu sammeln, um die wissenschaftlichen Grundlagen der Langlebigkeit genauer aufzuklären.

BrasilienGuinness-Buch der RekordeUniversität São PauloRio de JaneiroMayana Zas
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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