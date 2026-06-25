Wie bewertete Ancelotti Neymars erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft 2026

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, äußerte sich zu Neymars erstem Einsatz bei der Weltmeisterschaft 2026.

Der 33-jährige Stürmer kam im dritten Gruppenspiel gegen Schottland von der Ersatzbank ins Spiel. Er war in den letzten 12 Minuten der Partie im Einsatz, in der Brasilien den Gegner souverän mit 3:0 besiegte.

Ancelotti betonte, dass Neymar sich diese Chance durch seinen Fleiß und seine professionelle Einstellung während des Genesungsprozesses redlich verdient habe.

"Neymar erhielt die Chance, auf den Platz zu gehen, weil er es verdient hat. Er hat in der Erholungsphase sehr hart gearbeitet und ein hohes Maß an Professionalität bewiesen", sagte der italienische Spezialist.

Das Spiel gegen Schottland war für Neymar eine wichtige Rückkehr nach seiner Verletzung. In dieser Begegnung absolvierte der Spieler seine ersten Minuten bei der WM 2026.

Nach diesem Sieg sammelte Brasilien 7 Punkte, belegte den ersten Platz in der Gruppe C und zog in die K.-o.-Runde ein. Marokko sammelte ebenfalls 7 Punkte, belegte jedoch aufgrund der Tordifferenz den zweiten Platz.

Damit beendete die brasilianische Nationalmannschaft die Gruppenphase ungeschlagen. Neymars Rückkehr bedeutet für das Team zusätzliche Stärke und einen wichtigen psychologischen Impuls vor den Playoffs.