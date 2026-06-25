Kann das „Böse“ im Gehirn erkannt werden? Ein kontroverser Gerichtsprozess

Die kontroversen Forschungen von Kent Kiehl, einem Wissenschaftler, der die Gehirne von Gefangenen in den USA untersucht, lösen erneut ernsthafte Diskussionen aus. Seiner Ansicht nach lässt sich die Neigung eines Menschen zu Gewalt oder psychopathische Merkmale durch Gehirnscans und genetische Analysen feststellen.

Kent Kiehl hat über Jahre hinweg die Gehirne von Tausenden von Gefangenen untersucht, und seine Forschung wurde in US-Gerichten als Beweismittel verwendet. In einigen Fällen versuchten Anwälte, diese Informationen zu nutzen, um zu beweisen, dass die Handlungen ihrer Mandanten mit biologischen Faktoren zusammenhängen.

Es gab jedoch Fälle, in denen diese Methode nicht das gewünschte Ergebnis brachte. Im Fall von Amos Joseph Wells III. betonte die Verteidigung, dass seine Gene und Gehirnstruktur die Gewaltneigung verstärkt hätten. Die Jury sah dies jedoch nicht als mildernden Umstand, sondern als Beweis dafür, dass er auch in Zukunft gefährlich sein könnte, und verurteilte ihn zur Todesstrafe.

Ein Teil der Experten betont, dass Kiehls Forschungen wissenschaftlich nicht ausreichend fundiert seien. Sie erklären, dass menschliches Verhalten nicht allein durch Gehirnbilder oder Gene vorhergesagt werden könne. Einige Wissenschaftler merkten an, dass ein solcher Ansatz an Theorien erinnere, die früher abgelehnt wurden und sogar als Grundlage für Rassendiskriminierung dienten.

Kritiker meinen, dass die Verknüpfung von Kriminalität mit biologischen Merkmalen wichtige Faktoren wie das soziale Umfeld, die Erziehung, Armut und die psychische Gesundheit außer Acht lassen könnte. Zudem besteht die Gefahr, dass solche Beweise die Gefangenen eher als gefährlicher darstellen, anstatt ihnen Milde zu gewähren.

Kent Kiehl betont hingegen, dass seine Forschung auf moderner Wissenschaft basiere und strengen Prüfungen unterzogen wurde. Dennoch halten die Debatten um seine Arbeit an.

Die Kernfrage zwischen Juristen und Wissenschaftlern bleibt offen: Können die zukünftigen Handlungen eines Menschen durch sein Gehirn und seine Gene vorhergesagt werden, oder ist dies eine gefährliche und kontroverse Theorie?