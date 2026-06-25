In den ersten zwei Spieltagen der Weltmeisterschaft hat das Defensivspiel der usbekischen Nationalmannschaft bei Fans und Experten viele berechtigte Kritik ausgelöst. Die Abwehrreihe unseres Teams ist eines der schwächsten und toranfälligsten Systeme des Turniers.

Doch selbst unter diesen schwierigen und komplexen Bedingungen gibt es einen Helden, der durch sein Spiel heraussticht und in den Gesprächen ausländischer Experten präsent ist. Es ist der talentierte 18-jährige Verteidiger Behruz Karimov.

Auf dem Scouting-Radar: Die Anerkennung von Alexandro Parra

Diesmal hielt der bekannte Fußballanalyst und Scout Alexandro Parra speziell inne, um die Aktionen des jungen Spielers zu würdigen, und rief die europäischen Vereine auf, diesen Jungen nicht zu übersehen.

«Das Defensivspiel Usbekistans sieht sehr schlecht aus — es wirkt wie eine der schwächsten Abwehren der gesamten Weltmeisterschaft. Aber selbst unter diesen Umständen kann man Behruz Karimov hervorheben. Er agierte auch im Spiel gegen Kolumbien sehr gut und zeigte ein hohes Niveau in Bezug auf physische Stärke und die richtige Positionswahl. Diese zwei Aspekte werden ihn sicher bald nach Europa führen. Karimov ist ein großes Talent», schrieb Alexandro Parra.

Kampf gegen die Stars und früheres Lob

Zur Erinnerung: Dies ist nicht das erste Lob für Behruz. Zuvor hatte auch der berühmte ungarische Journalist und Fußballanalyst Bense Bochak Karimovs Spiel hoch bewertet.

Damals betonte der Experte, dass unser 18-jähriger Verteidiger furchtlos und würdig gegen Weltstars wie Luis Diaz (Kolumbien) und Nuno Mendes (Portugal) agiert habe. Laut Bochak haben europäische Scouts Behruz bereits in ihren Notizbüchern vermerkt.

Karimovs Konstanz bei der WM:

Auch wenn die Teamergebnisse nicht überzeugend sind, hat der Trainerstab volles Vertrauen in Behruz, und er gibt auf dem Platz alles:

Gegner und Ergebnis Karimovs Einsatzzeit Kurzbericht zum Spiel Kolumbien (1:3) 90 Minuten (Volle Spielzeit) Herausragend in physischer Stärke und korrekter Positionswahl. Portugal (0:5) 89 Minuten (Am Ende ausgewechselt) Kämpfte bis zum Ende gegen die starbesetzten und wuchtigen Angriffe des Gegners.

Obwohl das Turnier für unsere Nationalmannschaft schwierig verläuft, ist es für unsere Zukunft sehr wichtig, dass junge Spieler wie Behruz Karimov auf einer so großen Bühne Erfahrung sammeln und die Aufmerksamkeit Europas gewinnen. Wir hoffen, dass dieser große Schritt Behruz die Türen zu den großen Clubs Europas öffnet!