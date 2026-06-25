Entscheidende Spiele in den Gruppen D, E und F heute

Die entscheidenden Partien des dritten Spieltags der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sind im Gange.

Heute und morgen finden wichtige Begegnungen in den Gruppen D, E und F statt. Nach diesen Spielen werden die Teams für die Playoffs und die endgültigen Gruppenplatzierungen feststehen.

Das Tagesprogramm beginnt mit der Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Ecuador und Deutschland. Das Spiel startet am 26. Juni um 01:00 Uhr Taschkent-Zeit.

Zur gleichen Zeit treten auch die Nationalmannschaften von Curaçao und Côte d'Ivoire an. Es wird erwartet, dass beide Spiele einen großen Einfluss auf die Endsituation in Gruppe E haben werden.

Um 04:00 Uhr finden die letzten Gruppenspiele der Gruppe F statt. Tunesien trifft auf die Niederlande, während Japan gegen Schweden antritt. Insbesondere das Spiel Japan gegen Schweden weckt großes Interesse im Hinblick auf den Kampf um den Play-off-Einzug.

Um 07:00 Uhr beginnen zwei entscheidende Spiele in Gruppe D. Paraguay tritt gegen Australien an, während die Türkei gegen die USA antritt.

Die Spiele am 26. Juni:

Ecuador — Deutschland — 01:00

Curaçao — Côte d'Ivoire — 01:00

Tunesien — Niederlande — 04:00

Japan — Schweden — 04:00

Paraguay — Australien — 07:00

Türkei — USA — 07:00

In der dritten Runde ist jeder Punkt und jedes Tor von entscheidender Bedeutung. Während einige Teams um den ersten Platz kämpfen, versuchen andere, ihren Play-off-Platz zu sichern oder zu den besten Drittplatzierten zu gehören.

Daher sind in den heutigen Partien kompromisslose Kämpfe und intensive Spiele zu erwarten.