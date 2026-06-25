PC Stim vorgestellt: Ein würdiger und leistungsstärkerer Konkurrent zur Steam Machine

·32·Technologie
PC Stim vorgestellt: Ein würdiger und leistungsstärkerer Konkurrent zur Steam Machine

Das französische Unternehmen LDLC hat mit dem kompakten PC Stim ein neues Produkt vorgestellt, das auf dem Markt für Gaming-Geräte für Aufsehen sorgen soll. Aufgrund seines Namens und Preises wird dieses Gerät als direkter Konkurrent zur Steam Machine Konsole von Valve angesehen. Wichtig ist, dass der PC Stim modernere technische Spezifikationen als sein Rivale aufweist und den Benutzern eine hohe Leistung verspricht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das neue Gerät ist in einem kompakten Gehäuse vom Typ SilverStone SG13B-Q untergebracht, dessen Volumen lediglich 11,5 Liter beträgt. Trotz der geringen Größe ist das Innere mit recht leistungsstarken Komponenten ausgestattet. Das PC Stim System basiert auf einem B650-Mainboard und ist mit einem AMD Ryzen 5 8400F Prozessor sowie einer AMD Radeon RX 9060 XT Grafikkarte ausgestattet.

Technische Überlegenheit und Architektur

Laut ixbt.com arbeitet der Ryzen 5 8400F Prozessor im PC Stim mit 6 Kernen und 12 Threads, wobei die maximale Taktrate 4,7 GHz erreicht. Dieser Wert sieht auf dem Papier deutlich überlegen aus im Vergleich zur Steam Machine. Während das Valve-Gerät eine Kombination aus zwei Zen 4 und vier Zen 4c Kernen verwendet, besitzt der PC Stim sechs volle Zen 4 Kerne. Es ist jedoch anzumerken, dass das 8400F-Modell nicht mit dem Ryzen 7 7600X mithalten kann, da der L3-Cache nur halb so groß ist.

Auch bei den Grafikmöglichkeiten hat sich LDLC für eine fortschrittliche Lösung entschieden. Das Gerät ist mit einer RX 9060 XT Grafikkarte mit 8 GB Speicher ausgestattet. Das Wichtigste ist, dass dieser Grafikprozessor auf der neuesten RDNA 4 Architektur von AMD basiert. Zum Vergleich: Die Steam Machine verwendet derzeit die ältere RDNA 3 Architektur. Dies bedeutet, dass der PC Stim bei der Bildrate und den visuellen Effekten in Spielen im Vorteil ist.

Weitere Merkmale des Geräts sind wie folgt:

  • Arbeitsspeicher: 16 GB (2 x 8 GB DDR5 Module);
  • Interner Speicher: 500 GB M.2 NVMe SSD;
  • Netzteil: 350 W Einheit mit 80 PLUS Bronze Zertifizierung;
  • Gehäuse: SilverStone SG13B-Q (11,5 Liter).
Beim Preis hat LDLC die Strategie seines Konkurrenten kopiert. Die Version des PC Stim ohne Betriebssystem ist auf 1.000 Euro festgesetzt, während die Version mit installiertem Windows mit 1.040 Euro bewertet wird. Dies entspricht genau dem Preis der Steam Machine Konsole in Europa. Somit hat der Käufer die Möglichkeit, für den gleichen Betrag ein Gerät mit deutlich mehr Leistung und Technologien der nächsten Generation zu wählen.

Für Gamer und Technikbegeisterte in Usbekistan könnte dieses Gerät die ideale Wahl für diejenigen sein, die eine Harmonie aus Kompaktheit und Leistung suchen. In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach kompakten Gaming-PCs auf dem Markt regen Lösungen wie der PC Stim dazu an, auf traditionelle große Gehäuse zu verzichten. Es ist jedoch noch ungeklärt, ob das Produkt offiziell in unsere Region geliefert wird und wie sich die Logistikkosten auf den Endpreis auswirken werden.

PC StimSteam MachineAMD RyzenRadeon RX 9060 XTGaming-PC
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Russland umgeht Cellebrite-Beschränkungen und hackt iPhonesRussland umgeht Cellebrite-Beschränkungen und hackt iPhonesHeute, 15:26Elon Musk: Neuralink ermöglicht bis 2026 direkten Gedankenaustausch zwischen MenschenElon Musk: Neuralink ermöglicht bis 2026 direkten Gedankenaustausch zwischen MenschenHeute, 15:25Yandex stellt neuen KI-Assistenten für Ärzte vorYandex stellt neuen KI-Assistenten für Ärzte vorHeute, 14:25Fujitsu präsentiert neues Arrows Alpha 2 Smartphone: Eine Verbindung aus Robustheit und EleganzFujitsu präsentiert neues Arrows Alpha 2 Smartphone: Eine Verbindung aus Robustheit und EleganzHeute, 13:52Acemagic M1A Pro Tank Centre: Mini-PC mit NVIDIA RTX 5060 in einem kompakten GehäuseAcemagic M1A Pro Tank Centre: Mini-PC mit NVIDIA RTX 5060 in einem kompakten GehäuseHeute, 13:20Komponentenlieferungen für die Massenproduktion der Tesla Optimus Roboter haben begonnenKomponentenlieferungen für die Massenproduktion der Tesla Optimus Roboter haben begonnenHeute, 12:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt