Das französische Unternehmen LDLC hat mit dem kompakten PC Stim ein neues Produkt vorgestellt, das auf dem Markt für Gaming-Geräte für Aufsehen sorgen soll. Aufgrund seines Namens und Preises wird dieses Gerät als direkter Konkurrent zur Steam Machine Konsole von Valve angesehen. Wichtig ist, dass der PC Stim modernere technische Spezifikationen als sein Rivale aufweist und den Benutzern eine hohe Leistung verspricht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das neue Gerät ist in einem kompakten Gehäuse vom Typ SilverStone SG13B-Q untergebracht, dessen Volumen lediglich 11,5 Liter beträgt. Trotz der geringen Größe ist das Innere mit recht leistungsstarken Komponenten ausgestattet. Das PC Stim System basiert auf einem B650-Mainboard und ist mit einem AMD Ryzen 5 8400F Prozessor sowie einer AMD Radeon RX 9060 XT Grafikkarte ausgestattet.

Technische Überlegenheit und Architektur

Laut ixbt.com arbeitet der Ryzen 5 8400F Prozessor im PC Stim mit 6 Kernen und 12 Threads, wobei die maximale Taktrate 4,7 GHz erreicht. Dieser Wert sieht auf dem Papier deutlich überlegen aus im Vergleich zur Steam Machine. Während das Valve-Gerät eine Kombination aus zwei Zen 4 und vier Zen 4c Kernen verwendet, besitzt der PC Stim sechs volle Zen 4 Kerne. Es ist jedoch anzumerken, dass das 8400F-Modell nicht mit dem Ryzen 7 7600X mithalten kann, da der L3-Cache nur halb so groß ist.

Auch bei den Grafikmöglichkeiten hat sich LDLC für eine fortschrittliche Lösung entschieden. Das Gerät ist mit einer RX 9060 XT Grafikkarte mit 8 GB Speicher ausgestattet. Das Wichtigste ist, dass dieser Grafikprozessor auf der neuesten RDNA 4 Architektur von AMD basiert. Zum Vergleich: Die Steam Machine verwendet derzeit die ältere RDNA 3 Architektur. Dies bedeutet, dass der PC Stim bei der Bildrate und den visuellen Effekten in Spielen im Vorteil ist.

Weitere Merkmale des Geräts sind wie folgt:

Arbeitsspeicher: 16 GB (2 x 8 GB DDR5 Module);

Interner Speicher: 500 GB M.2 NVMe SSD;

Netzteil: 350 W Einheit mit 80 PLUS Bronze Zertifizierung;

Gehäuse: SilverStone SG13B-Q (11,5 Liter).

Beim Preis hat LDLC die Strategie seines Konkurrenten kopiert. Die Version des PC Stim ohne Betriebssystem ist auf 1.000 Euro festgesetzt, während die Version mit installiertem Windows mit 1.040 Euro bewertet wird. Dies entspricht genau dem Preis der Steam Machine Konsole in Europa. Somit hat der Käufer die Möglichkeit, für den gleichen Betrag ein Gerät mit deutlich mehr Leistung und Technologien der nächsten Generation zu wählen.

Für Gamer und Technikbegeisterte in Usbekistan könnte dieses Gerät die ideale Wahl für diejenigen sein, die eine Harmonie aus Kompaktheit und Leistung suchen. In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach kompakten Gaming-PCs auf dem Markt regen Lösungen wie der PC Stim dazu an, auf traditionelle große Gehäuse zu verzichten. Es ist jedoch noch ungeklärt, ob das Produkt offiziell in unsere Region geliefert wird und wie sich die Logistikkosten auf den Endpreis auswirken werden.