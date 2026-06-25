Die Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, neigt sich dem Ende zu. Der Wettbewerb zwischen den Torschützen und den produktivsten Spielern hat sich bereits zu einem echten Kampf entwickelt.

Basierend auf den bisherigen Spielen teilen sich drei Stars den Thron im System 'Tore + Vorlagen'!

Das führende Trio: der erfahrene Messi, der schnelle Vinícius und der furchteinflößende Undav

Im Kampf um den wertvollsten Spieler des Mundial liegen derzeit drei Spieler mit jeweils 5 Scorerpunkten vorne:

Lionel Messi (Argentinien): Der Kapitän der Nationalmannschaft beweist einmal mehr, dass das Alter keine Rolle spielt. Leo hat in nur 2 Spielen 5 Tore erzielt , und führt die Liste allein durch seine Tore an.

Vinícius Júnior (Brasilien): Der Anführer der 'Pentacampeões' ist sehr aktiv in die WM 2026 gestartet. Er erzielte in 3 Spielen 4 Tore und gab 1 Vorlage zu seinen Gunsten.

Deniz Undav (Deutschland): Den Stürmer des Bundestim kann man als echte Entdeckung des Turniers bezeichnen. Undav ist in nur 2 Spielen zum Einsatz gekommen und hat 3 Tore und 2 Assists verbucht. Eine gewaltige Effizienz!

WM 2026: Tabelle der produktivsten Spieler

Es gibt auch einige Stars, die den Führenden dicht auf den Fersen sind und jeweils 4 Scorerpunkte haben. Die aktuelle Situation sieht wie folgt aus:

Spieler Nationalmannschaft Tore Assists Gesamtpunkte (Tore+Vorlagen) Lionel Messi Argentinien 5 0 5 Vinícius Júnior Brasilien 4 1 5 Deniz Undav Deutschland 3 2 5 Kylian Mbappé Frankreich 4 0 4 Erling Haaland Norwegen 4 0 4 Alexander Isak Schweden 1 3 4 Yoan Manzambi Schweiz 3 1 4

Der entscheidende Moment nähert sich: Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft steht kurz vor dem Ende. Die spannendsten und kompromisslosesten Duelle sowie der Hauptkampf um den 'Goldenen Schuh' und die Nominierung zum besten Spieler des Turniers stehen noch bevor — in der K.o.-Runde!