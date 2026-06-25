Behruz Karimov, der 18-jährige Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, versetzt nicht nur uns, sondern auch top ausländische Experten und Scouts mit seinen glanzvollen Leistungen bei der Weltmeisterschaft in Staunen.

Dieses Mal ist unser junger Star ins Visier eines der größten Akteure auf dem Transfermarkt geraten. Die bekannte Seite auf X (Twitter), «BlueCo Xtra» forderte die Führung der BlueCo-Corporation, der die englischen Chelsea und die französischen Straßburg gehören, auf, dem usbekischen Fußballer ernsthafte Aufmerksamkeit zu schenken!

«Er ist ein großes Talent, das Gegner auf Elite-Niveau stoppen kann!»

Die Seite «BlueCo Xtra» bewertete Behruz' Fähigkeiten in ihrer Erklärung sehr hoch:

«Die BlueCo-Corporation sollte Behruz Karimov (18 Jahre, Rechtsverteidiger, Allrounder in der Defensive) für Straßburg oder Chelsea verpflichten. Behruz ist ein großes Talent aus Usbekistan. Er ist in defensiven Zweikämpfen sehr aktiv und erfüllt die Aufgabe, Elite-Gegner auf dem Flügel zu stoppen, auf exzellentem Niveau».

Die Zahlen sprechen: Karimov ist der beste Dribbler des Teams!

Behruz verteidigt nicht nur, er zeigt echte Führungsqualitäten auf dem Platz. Die Statistik nach den ersten zwei Spieltagen des Mundial ist bewundernswert:

15 Mal — den Ball vom Gegner zurückerobert;

34 Mal — an Bodenzweikämpfen teilgenommen;

6 erfolgreiche Dribblings — der beste Spieler der usbekischen Nationalmannschaft beim Dribbling!

Darüber hinaus kämpfte der 18-Jährige in den Spielen gegen Kolumbien und Portugal furchtlos gegen Weltstars wie Luis Diaz und Nuno Mendes. Besonders sein „Raketenschuss“ aus der Distanz im Spiel gegen Kolumbien, der die Querlatte erschütterte, ist bei den Fans noch immer in aller Munde. Es hat nur ganz knapp gefehlt!

Stabilität auf dem Platz und unermüdliche Kraft

Obwohl unsere Nationalmannschaft in diesen Begegnungen Niederlagen einstecken musste, kämpfte Behruz bis zum Ende. Die Trainer schenken ihm volles Vertrauen:

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Aktionen Kolumbien 1:3 90 Minuten (Vollgespielt) Autor des Super-Schusses an die Latte Portugal 0:5 89 Minuten (Ausgewechselt) Unermüdlicher Kampf gegen Weltstars

Von «Surkhon» auf die große Bühne

Zur Information: Behruz Karimov ist Absolvent des Republikanischen Colleges für olympische Reserven in Taschkent. Er spielte in verschiedenen usbekischen Juniennationalmannschaften und vertritt seit Beginn des Jahres 2025 professionell «Surkhon» in unserer nationalen Super League.

Auch wenn die Spiele für unsere Nationalmannschaft schwierig verlaufen, gibt es große Hoffnung für die Zukunft, dass junge Spieler wie Behruz in einem solchen Umfeld wachsen und ins Visier europäischer Grands geraten. Vorwärts, Behruz! Wir erwarten dich bald in einer der Top-5-Ligen!