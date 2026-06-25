3 % Provision für Migrantenüberweisungen in Russland vorgeschlagen

·47·Welt
3 % Provision für Migrantenüberweisungen in Russland vorgeschlagen

In Russland wurde eine neue Initiative zur Diskussion gestellt, die für Arbeitsmigranten von großer Bedeutung sein könnte. Ein Gesetzentwurf wurde in die Staatsduma eingebracht, der eine Provision von 3 % auf jede internationale Banküberweisung von Migranten vorsieht.

Die Urheber der Gesetzesinitiative betonen, dass ein erheblicher Teil der grenzüberschreitenden Überweisungen aus Russland in andere Länder auf Arbeitsmigranten entfällt. Daher wird die Einführung einer zusätzlichen Provision in diesem Bereich vorgeschlagen.

Experten merken an, dass eine solche Änderung die Gelder beeinflussen könnte, die Millionen von ausländischen Staatsbürgern, die in Russland arbeiten, in ihre Heimatländer senden.

Offiziellen Daten zufolge erreichten die Überweisungen aus dem Ausland nach Usbekistan im Jahr 2025 ein Volumen von 15 Milliarden Dollar. Dies zeigt, dass Überweisungen eine wichtige Rolle in der Wirtschaft des Landes und im Einkommen vieler Familien spielen.

Derzeit handelt es sich bei dieser Initiative lediglich um einen Gesetzentwurf. Er wurde noch nicht offiziell verabschiedet und ist nicht als geltendes Recht in Kraft getreten. Das weitere Schicksal des Entwurfs wird nach den Diskussionen und Abstimmungen in der Staatsduma bekannt gegeben.

RusslandStaatsdumaUsbekistan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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