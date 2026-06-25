DR Kongo nennt Spiel gegen Usbekistan einen "Kampf auf Leben und Tod"

In der Gruppe K der Weltmeisterschaft 2026 haben die Nationalmannschaften der Demokratischen Republik Kongo und Usbekistan, die derzeit die letzten beiden Plätze belegen, immer noch die Chance, in die Play-off-Runde einzuziehen.

Beide Teams erlitten in der zweiten Runde der Gruppenphase eine Niederlage. Während Usbekistan gegen Portugal mit 0:5 unterlag, verlor die Demokratische Republik Kongo knapp gegen Kolumbien. Damit konnten die Kongolesen die Chance auf einen vorzeitigen Einzug in die nächste Runde nicht nutzen.

Sebastien Desabre, Cheftrainer der Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo, äußerte sich zur Niederlage gegen Kolumbien und dem bevorstehenden entscheidenden Duell gegen Usbekistan.

"Wir müssen diese Niederlage akzeptieren, den Kopf hochhalten und so schnell wie möglich zum Kampf zurückkehren. Natürlich wäre ein Unentschieden besser gewesen, aber man muss zugeben, dass Kolumbien stärker war.

Sie hatten die Ballkontrolle sehr gut im Griff, und wir kamen zu spät ins Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir uns deutlich besser geschlagen, aber so ist der Fußball. Jetzt müssen wir die Ereignisse analysieren und nach vorne schauen", sagte Desabre.

Der Trainer betonte, dass das Team darüber glücklich sei, im ersten Spiel gegen Portugal das erste Tor bei der Weltmeisterschaft erzielt zu haben. Die Kongolesen betrachten dies als wichtige Erfahrung.

"Wir freuen uns über unser erstes Tor und sehen dies als Teil des Lernprozesses. Das Spiel gegen Usbekistan wird nicht einfach, da sie gut verteidigen. Aber wir werden auf dem Platz alles geben. Das Wichtigste ist jetzt die Erholung und die Regeneration der Kräfte", fügte der Trainer hinzu.

Lilian Tshimpumpu, Generalsekretär des Fußballverbandes der Demokratischen Republik Kongo, bezeichnete das Spiel der dritten Runde gegen Usbekistan ebenfalls als entscheidendes Duell für das Team.

"Wir sind in eine sehr schwierige Gruppe gekommen und haben bereits gegen die Hauptfavoriten des Turniers gespielt. Das Spiel gegen Usbekistan kann man nun als 'Spiel des Lebens' für unsere Nationalmannschaft bezeichnen. Auch unsere Spieler haben begonnen, offen darüber zu sprechen.

Ich glaube, dass Usbekistan gerade in diesem Spiel versuchen wird, ihre beste Leistung des Turniers abzurufen und ihre ersten Punkte zu holen", sagte Tshimpumpu.

Derzeit führt Kolumbien mit 6 Punkten die Gruppe K an. Portugal liegt mit 4 Punkten auf dem zweiten Platz, die Demokratische Republik Kongo mit einem Punkt auf dem dritten. Usbekistan, das noch keine Punkte gesammelt hat, belegt den letzten Platz der Gruppe.

Das entscheidende Spiel zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Usbekistan findet am 28. Juni in den USA statt. Die Partie beginnt um 04:30 Uhr Taschkenter Zeit.