Das Yandex-Team hat mit dem Test eines neuen KI-Assistenten begonnen, der darauf abzielt, die Abläufe in medizinischen Einrichtungen zu vereinfachen. Diese Technologie befreit Ärzte von der mühsamen und zeitaufwendigen täglichen Dokumentation und ermöglicht es ihnen, sich während der Untersuchung primär auf den Patienten zu konzentrieren. Es wird erwartet, dass dieses Projekt die digitale Transformation im Gesundheitswesen auf eine neue Stufe hebt. Dies berichtete Ixbt.com Nachrichten gibt.

Die Hauptaufgabe des Systems besteht darin, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient in Echtzeit zu analysieren und das Behandlungsprotokoll automatisch auszufüllen. Die KI extrahiert Beschwerden, Anamnese, Diagnosen und Empfehlungen aus der Sprache. Die Daten werden in anonymisierter Form in den Dokumententwurf eingetragen, sodass der Arzt den fertigen Text nur noch prüfen und bestätigen muss.

Arbeitseffizienz und schnelle Analyse

Die Entwickler betonen, dass dieser Assistent dabei hilft, den Zeitaufwand für die Dokumentation um bis zu 40 Prozent zu reduzieren. Ein fertiges Protokoll wird in nur 35 Sekunden erstellt, wobei die Genauigkeit der Daten bei über 90 Prozent liegen soll. Dies ermöglicht es Ärzten, jedem Patienten mehr Zeit zu widmen und die Erschöpfung während des Arbeitstages zu verringern.

Die neue Plattform beschränkt sich nicht nur auf die Umwandlung von Sprache in Text, sondern umfasst zwei weitere wichtige Module:

Intelligente Suche in der medizinischen Wissensdatenbank: Finden von regulatorischen Dokumenten, wissenschaftlichen Publikationen und klinischen Empfehlungen in wenigen Sekunden zum Vergleich von Behandlungsplänen.

Analyse der elektronischen Patientenakte: Hilft bei der schnellen Durchsicht der Krankengeschichte und der Beobachtung der Indikatordynamik.

Laut ixbt.com wurde die neue Technologie zuerst von Neurologen, Pulmologen, Internisten und Pädiatern getestet. Das System hat eine modulare Struktur und kann entweder auf Basis von Cloud-Technologien oder direkt auf den eigenen Servern der Klinik (on-premises) implementiert werden, um die Datensicherheit zu gewährleisten.

Technologische Basis und Sicherheit

Das Projekt basiert auf fortschrittlichen Entwicklungen der Yandex AI Studio Plattform. Insbesondere werden Yandex SpeechKit für die Spracherkennung, das große Sprachmodell YandexGPT für die Textanalyse und Extraktion von Inhalten sowie die Yandex Search API für die Datensuche eingesetzt. Solche Lösungen sind auch für das Gesundheitssystem in Usbekistan relevant und könnten künftig eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Warteschlangen und der Verbesserung der Servicequalität in lokalen Kliniken spielen.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Pilotphase; die Implementierungskosten werden für jede medizinische Einrichtung individuell berechnet. Experten sind der Meinung, dass die Integration von KI in die Medizin nicht nur die Arbeit der Ärzte erleichtert, sondern auch dazu beiträgt, menschliche Fehler zu vermeiden.