Seltene Fische im Wert von 44.000 Dollar in einem Augenblick vernichtet

In der chinesischen Stadt Wuxi ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall. Durch das Bersten eines Aquariums, in dem seltene und teure Fische gehalten wurden, kamen Fische im Wert von fast 44.000 Dollar ums Leben.

Berichten zufolge floss das Wasser aus dem Aquarium in kurzer Zeit ab, sodass die meisten Fische nicht gerettet werden konnten. Nur wenige Fische überlebten.

Der Aquariumbesitzer, der große Verluste erlitt, ging ungewöhnlich mit der Situation um. Er brachte einen Teil der verendeten Fische in ein Restaurant und organisierte ein Abendessen mit Freunden. Er sagte, dass er so versucht habe, zumindest einen Teil des Verlusts in „Profit zu verwandeln“.

Laut dem Aquariumbesitzer plant er, seine Sammlung seltener Fische in Zukunft wieder aufzubauen. Der Vorfall löste in den sozialen Netzwerken hitzige Diskussionen aus und hinterließ viele Nutzer fassungslos.