Überwachungskamera filmt ungewöhnlichen Diebstahl

·99·Welt
Überwachungskamera filmt ungewöhnlichen Diebstahl

Ein ungewöhnlicher Diebstahl in einem Geschäft in Mexiko wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Das Video des Vorfalls verbreitete sich in kurzer Zeit in den sozialen Medien und erregte die Aufmerksamkeit der Nutzer.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Mann unbemerkt in den Laden schleicht, während der Verkäufer mit seinem Telefon beschäftigt ist. Um nicht aufzufallen, bewegte er sich kriechend auf dem Boden fort und konnte so dem Blick des Verkäufers entgehen.

Berichten zufolge nutzte der Mann die günstige Gelegenheit, beging den Diebstahl und verließ den Tatort. Der Verkäufer bemerkte den Vorfall erst später.

Das Video sorgte in den sozialen Netzwerken für hitzige Diskussionen, wobei viele Nutzer ihre Verwunderung über die ungewöhnliche Methode des Diebes zum Ausdruck brachten.

MexikoÜberwachungDiebstahlViralKriminalität
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

3 % Provision für Migrantenüberweisungen in Russland vorgeschlagen3 % Provision für Migrantenüberweisungen in Russland vorgeschlagenHeute, 14:10Kann das „Böse“ im Gehirn erkannt werden? Ein kontroverser GerichtsprozessKann das „Böse“ im Gehirn erkannt werden? Ein kontroverser GerichtsprozessHeute, 13:51Drei Schwestern mit einem Gesamtalter von 316 Jahren versetzen Wissenschaftler in StaunenDrei Schwestern mit einem Gesamtalter von 316 Jahren versetzen Wissenschaftler in StaunenHeute, 13:32Frau, die für Verschwundene kämpfte, zu lebenslanger Haft verurteiltFrau, die für Verschwundene kämpfte, zu lebenslanger Haft verurteiltHeute, 13:22Ändert sich die politische Landkarte? Rumänien und Moldau streben Vereinigung anÄndert sich die politische Landkarte? Rumänien und Moldau streben Vereinigung anHeute, 13:19Seltene Fische im Wert von 44.000 Dollar in einem Augenblick vernichtetSeltene Fische im Wert von 44.000 Dollar in einem Augenblick vernichtetHeute, 12:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung
Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung