Überwachungskamera filmt ungewöhnlichen Diebstahl

Ein ungewöhnlicher Diebstahl in einem Geschäft in Mexiko wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Das Video des Vorfalls verbreitete sich in kurzer Zeit in den sozialen Medien und erregte die Aufmerksamkeit der Nutzer.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Mann unbemerkt in den Laden schleicht, während der Verkäufer mit seinem Telefon beschäftigt ist. Um nicht aufzufallen, bewegte er sich kriechend auf dem Boden fort und konnte so dem Blick des Verkäufers entgehen.

Berichten zufolge nutzte der Mann die günstige Gelegenheit, beging den Diebstahl und verließ den Tatort. Der Verkäufer bemerkte den Vorfall erst später.

Das Video sorgte in den sozialen Netzwerken für hitzige Diskussionen, wobei viele Nutzer ihre Verwunderung über die ungewöhnliche Methode des Diebes zum Ausdruck brachten.