Mann in Ungarn wegen Kochen und Verzehren menschlicher Organe festgenommen

In Ungarn wurde ein schreckliches Verbrechen aufgedeckt. Ein 30-jähriger Mann wurde festgenommen, weil er verdächtigt wird, illegal menschliche Organe gesammelt und daraus Speisen zubereitet zu haben.

Den Ermittlungen zufolge arbeitete er als Reinigungskraft in einem Krankenhaus in Budapest und entwendete von dort sowie von verlassenen Friedhöfen menschliche Organe. Nach einem Hinweis an die Strafverfolgungsbehörden wurde die Wohnung des Mannes durchsucht.

Bei der Durchsuchung wurden in der Wohnung menschliche Schädel, Hände, Unterschenkel und andere Körperteile gefunden. Vorläufigen Ermittlungen zufolge könnte der Verdächtige aus einigen dieser Organe Speisen zubereitet und verzehrt haben.

Derzeit wird eine umfassende Untersuchung dieses grauenhaften Vorfalls durchgeführt. Experten arbeiten daran, die Herkunft der gefundenen Organe zu bestimmen und festzustellen, zu wie vielen Verstorbenen sie gehören. Gegen den Verdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen mehrerer schwerer Delikte eingeleitet.