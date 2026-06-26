Das technologische Rennen auf dem globalen TV-Markt erreicht eine neue Stufe. Laut dem jüngsten Bericht des Forschungsunternehmens Omdia werden Panels auf Basis von Mini LED und RGB LED Technologien in den kommenden Jahren ihren Anteil drastisch erhöhen. Dieser Trend führt nicht nur zu einer besseren Bildqualität, sondern macht auch Großbildgeräte erschwinglicher. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Analysten prognostizieren, dass der Anteil von Fernsehern mit unabhängigen RGB LED-Beleuchtungssystemen am weltweiten Umsatz bis 2030 13 Prozent erreichen wird. Zum Vergleich: Für 2026 wurde dieser Wert auf nur 3 Prozent geschätzt. Dies bedeutet, dass Hersteller traditionelle Beleuchtungssysteme aufgeben und auf fortschrittlichere und energieeffizientere Technologien umsteigen.

Vorteile und Wachstumsraten der Mini LED-Technologie

Mini LED bleibt die wichtigste und vielversprechendste Technologie im LCD-Segment. Sie bietet im Vergleich zu OLED- und Micro LED-Panels geringere Produktionskosten und ermöglicht gleichzeitig eine signifikante Steigerung der Bildqualität. Insbesondere gewährleistet diese Technologie durch die Local Dimming-Funktion tiefes Schwarz und hohen Kontrast.

Laut Omdia kann die Helligkeit von Mini LED-Panels 5000 nit überschreiten. Dieser Wert ist äußerst hilfreich für das Betrachten von HDR-Inhalten und die Nutzung des Fernsehers in hellen Räumen mit direktem Sonnenlicht. Während 2026 weltweit weniger als 18 Millionen Mini LED-Fernseher ausgeliefert werden sollen, wird diese Zahl bis 2030 auf 30 Millionen Stück steigen.

Großbildschirme und Marktführerschaft in China

Im RGB LED-Segment wird ein noch dynamischeres Wachstum erwartet. Der Wert von 1,1 Millionen Einheiten im Jahr 2026 wird bis 2030 auf 7,1 Millionen Geräte steigen. Der chinesische Markt fungiert dabei als Haupttreiber. Bis 2030 wird prognostiziert, dass allein in China 10,4 Millionen Mini LED und 1,5 Millionen RGB LED Fernseher verkauft werden.

Auch auf dem usbekischen Markt steigt die Nachfrage nach Fernsehern mit großer Diagonale in den letzten Jahren. Omdia-Experten weisen darauf hin, dass bei Modellen ab 85 Zoll der Anteil von Mini LED 24 Prozent und der von RGB LED 18 Prozent beträgt. Dies deutet darauf hin, dass diese Technologien künftig das Heimkino-Segment dominieren werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technologische Entwicklung es den Nutzern ermöglicht, eine Bildqualität auf OLED-Niveau zu wesentlich günstigeren Preisen zu erhalten. Die Verbreitung von Mini LED und RGB LED Fernsehern wird im nächsten Jahrzehnt der Haupttrend in der Display-Industrie bleiben.