Vivo X Fold 6 vorgestellt: Flaggschiff mit 7000 mAh Akku und 200 MP Zeiss-Kamera

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Vivo X Fold 6 vorgestellt: Flaggschiff mit 7000 mAh Akku und 200 MP Zeiss-Kamera

Das chinesische Unternehmen Vivo hat offiziell sein faltbares Smartphone der neuen Generation, das Vivo X Fold 6, vorgestellt. Das Gerät erregt die Aufmerksamkeit von Branchenexperten nicht nur durch sein innovatives Design, sondern auch durch seine technischen Daten, insbesondere die für das Segment der faltbaren Smartphones rekordverdächtige Akkukapazität und die hochpräzise Optik. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des Geräts ist sein Displaysystem. Im Inneren befindet sich ein riesiger 8,02-Zoll-AMOLED-Bildschirm auf Basis der Samsung M14-Technologie. Das externe Panel besteht aus einem 6,51-Zoll-OLED-Display von BOE. Beide Bildschirme unterstützen eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und sind TÜV Rheinland Eye Protection 3.0 zertifiziert, ausgestattet mit einem speziellen Schutzsystem gegen Augenermüdung.

Unübertroffene Leistung und Effizienz

Laut ixbt.com basiert die Hardware des Vivo X Fold 6 auf dem MediaTek Dimensity 9500 Super Edition Prozessor. Dieser Chip garantiert eine hohe Leistung. Die größte Neuerung ist jedoch der 7000 mAh Semi-Solid-State-Akku. Eine solch große Kapazität ist bei faltbaren Smartphones selten und verlängert die autonome Laufzeit des Geräts erheblich. Das Gerät unterstützt 80 W kabelgebundenes und 40 W kabelloses Schnellladen.

Bei der Kamera setzt Vivo traditionell die Partnerschaft mit der Marke Zeiss fort. Das Hauptmodul ist mit einem 200 MP HPB-Sensor im 1/1,4-Zoll-Optikformat ausgestattet. Zudem gibt es ein 50 MP Ultraweitwinkelobjektiv und ein Periskop-Modul mit 3-fachem optischen Zoom. Für die Bildverarbeitung ist der hauseigene Vivo V3+ Chip verantwortlich.

Schutz und intelligente Software

Das Smartphone-Gehäuse ist nach den Standards IP5X, IPX8 und IPX9 geschützt, was es nicht nur vor Wasser und Staub, sondern auch vor Hochdruck-Heißwasserstrahlen schützt. Der Hersteller gibt an, dass das Gerät selbst bei Temperaturen von -20 °C stabil arbeitet. Zur Verbesserung der Verbindungsqualität sind ein spezieller Signalverstärker und vier Chips zur Optimierung des Wi-Fi-Betriebs installiert.

Als Software-Oberfläche wurde OriginOS 6 Fold gewählt. Die neue Atomic Workbench-Funktion bietet Benutzern folgende Möglichkeiten:

  • Gleichzeitiges Ausführen von bis zu vier Anwendungen auf dem Bildschirm;
  • Freie Größenänderung von Anwendungen und Speichern fertiger Arbeitsbereiche;
  • Automatische Texterkennung und Übersetzung mittels AI;
  • Schnelles Speichern von Visitenkarteninformationen in Kontakte und Ausfüllen von Formularen.
Der Preis des neuen Vivo X Fold 6 Flaggschiffs wird auf dem internationalen Markt voraussichtlich bei etwa 1180 Dollar beginnen. Diese Kombination aus High-Tech-Lösungen und erschwinglichem Preis schafft die Grundlage für einen würdigen Wettbewerb mit Konkurrenten wie Samsung und Huawei.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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