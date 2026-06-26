Die historische Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft wird den Fans nicht nur durch die intensiven Spiele, sondern auch durch interessante Begegnungen mit Weltstars in Erinnerung bleiben. Insbesondere die Gespräche zwischen dem Verteidiger unserer Nationalmannschaft und von Manchester City, Abduqodir Husanov, und der Fußballlegende Cristiano Ronaldo im Spiel gegen Portugal standen im Zentrum der weltweiten Medienaufmerksamkeit. Damals blieb es ein Geheimnis, worüber sie genau sprachen.

Gute Nachrichten! Der renommierte Sportjournalist Davron Fayziyev veröffentlichte auf seiner Instagram-Seite exklusive Aufnahmen aus dem Spiel in Houston und enthüllte die Details dieses mysteriösen Gesprächs zwischen den beiden Stars.

Der Streit in der 29. Minute: „Abbos ist kein rauer Spieler!“

Der spannendste und umstrittenste Moment des Spiels ereignete sich in der 29. Minute. Unser Mittelfeldspieler Aziz Ganiyev erzielte ein gewaltiges und wunderschönes Supertor aus der Distanz, womit der Spielstand auf 2:1 ging. Doch der marokkanische Schiedsrichter Jalal Jayed sah sich die VAR-Wiederholung an und entschied, dass Abbosbek Fayzullaev zu Beginn des Angriffs den portugiesischen Verteidiger Joao Cancelo gefoult hatte, und annullierte das Tor. Genau nach dieser Episode kam es zum Streit zwischen Ronaldo und Husanov.

Abduqodir Husanov selbst erklärte die Situation gegenüber dem Journalisten Davron Fayziyev wie folgt:

"Wir haben während des Spiels viel geredet. Hauptsächlich haben wir uns über die Situationen auf dem Platz ausgetauscht. Ich kann mich nicht genau erinnern, was wir uns in diesem speziellen Video gesagt haben. Zum Beispiel hatten wir nach unserem annullierten Tor eine kleine Auseinandersetzung. Ronaldo sagte, dass in dieser Szene ein Foul vorlag, und ich betonte, dass Abbos kein Spieler ist, der rau spielt. Dennoch verliefen unsere Gespräche jedes Mal in einem herzlichen und freundschaftlichen Geist."

60. Minute: Freundschaftliche Unterstützung von Ronaldo für den usbekischen Verteidiger

Zur Erinnerung: Am 23. Juni besiegte die portugiesische Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft in Houston den Debütanten Usbekistan mit 5:0. Cristiano Ronaldo beendete in diesem Spiel gegen uns seine torlose Serie von 10 Spielen in großen Turnieren mit der Nationalmannschaft und erzielte einen Doppelpack. Die weiteren Tore erzielten Nuno Mendes und Rafael Leao, zudem fiel ein Eigentor unseres Torwarts Abduvohid Nematov.

Genau in der 60. Minute, als dieses unglückliche Eigentor fiel, gab es eine sehr schöne Szene auf dem Platz. Portugals Kapitän Ronaldo ging zu dem jungen Manchester City-Verteidiger Abduqodir Husanov, umarmte ihn herzlich, klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter und gab ihm emotionalen Rückhalt.

Auch wenn das Ergebnis auf der Anzeigetafel nicht so war, wie wir es uns gewünscht hatten, zeigt die Tatsache, dass unser 22-jähriger Verteidiger auf dem Platz auf Augenhöhe mit einer Legende wie Cristiano Ronaldo diskutieren konnte und solchen Respekt erfuhr, dass die Zukunft des usbekischen Fußballs großartig ist!