Vom Oktagon ins Weiße Haus! UFC-Legende kandidiert für US-Präsidentschaft

Eine unerwartete und echte „Bombe“ in der Welt des MMA! Der ehemalige UFC-Kämpfer Chael Sonnen, der nicht nur für seine Kämpfe im Oktagon, sondern auch für seine scharfe Zunge bekannt ist, kehrt in die große Politik zurück. Er plant, an den US-Präsidentschaftswahlen 2028 teilzunehmen.

„Mein nächster Arbeitsplatz wird das Weiße Haus sein...“

Sonnen teilte diesen sensationellen Plan seinen Fans über seine offizielle Seite im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) mit:

„Ich befinde mich in der Anfangsphase der Bildung meiner Administration, um bei der Präsidentschaftswahl 2028 zu kandidieren. Wenn alles erfolgreich verläuft, wird mein nächster Arbeitsplatz das Weiße Haus sein...“ — schreibt der ehemalige Kämpfer.

Der stärkste „Trash-Talker“ der MMA-Geschichte

Der mittlerweile 49-jährige Chael Sonnen gilt nicht nur als starker Sportler, sondern auch als einer der größten und charismatischsten Trash-Talker (Meister darin, Gegner mit Worten zu zermürben) in der Geschichte der Mixed Martial Arts (MMA). Nach dem Ende seiner Sportkarriere etablierte er sich als berühmter und anerkannter Analyst. Nun möchte er sein einzigartiges Talent für Rhetorik und Debatten in den Debatten des Weißen Hauses einsetzen.

Alte „Sünden“ und große Erfahrung in der Politik

Tatsächlich ist die politische Arena für Sonnen nicht völlig fremd. Er hat bereits früher ernsthafte Versuche unternommen, in die Machtstrukturen einzudringen:

Der Erfolg von 2010: Chael nahm an den Wahlen für das Repräsentantenhaus im Bundesstaat Oregon teil und gewann tatsächlich.

Rechtliche Hürden: Aufgrund von rechtlichen Problemen und Gerichtsprozessen im Zusammenhang mit Geldwäsche, die zu dieser Zeit auftraten, war er jedoch gezwungen, das politische Rennen vorzeitig abzubrechen.

Gouverneurs-Ambitionen: Darüber hinaus hatte Sonnen vor einiger Zeit offen erklärt, dass er beabsichtige, für das Amt des Gouverneurs des Bundesstaates Oregon zu kandidieren.

Wenn Sonnen sein Team erfolgreich aufbaut und den Wahlkampf startet, werden die US-Präsidentschaftsdebatten 2028 zweifellos zu einer echten Show werden. Es wird spannend sein, den Marsch des Königs des Oktagons zum Gipfel des Washingtoner Olympus zu verfolgen!