Es wurde bekannt, dass drei usbekische Staatsbürger, die vor einigen Jahren in Malaysia wegen Drogenbesitzes festgenommen wurden, zum Tode verurteilt wurden. Dies teilte Oktam Suvonov, ein ehemaliger Mitarbeiter des Staatlichen Sicherheitsdienstes, mit.

Seinen Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am internationalen Flughafen Kuala Lumpur. Zwei Frauen und eine weitere Bekannte wurden bei einer Kontrolle mit einer großen Menge einer synthetischen Droge — Methamphetamin — gefasst.

Wie es sich herausstellte, begann die Geschichte damit, dass die Tochter einer der Frauen, die einen Ausländer geheiratet hatte, ihrer Mutter eine kostenlose Reise nach Malaysia anbot. Die Frau lud daraufhin ihre Nachbarin und eine weitere Bekannte ein.

Vor dem Flug wurden ihnen von einer unbekannten Person leere Koffer übergeben. Bei der Ankunft am Zielort erwartete sie niemand. Dieser Umstand weckte den Verdacht der Sicherheitsbeamten am Flughafen.

Bei der Durchsuchung wurde festgestellt, dass sich in jedem Koffer vier Kilogramm Methamphetamin befanden. So wurden die Bürger, die unwissentlich als Drogenkuriere in die Straftat verwickelt wurden, gemäß der malaysischen Gesetzgebung zur schwersten Strafe verurteilt.

Oktam Suvonov sagte, dass er später nach Malaysia reiste und die Verurteilten besuchte. Während des Treffens sagte eine der Frauen zu ihm: „Sie sind wahrscheinlich der letzte Landsmann, den ich in meinem Leben sehe.“ Er betonte, dass diese Worte sich tief in sein Gedächtnis eingebrannt haben.