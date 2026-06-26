Google verliert weiterhin führende KI-Spezialisten

Google, das um die Führung auf dem Markt für künstliche Intelligenz (AI) kämpft, steht vor einem ernsthaften Personalproblem. Kernforscher, die an den Gemini-Modellen gearbeitet haben, die als die fortschrittlichsten Entwicklungen des Unternehmens gelten, wechseln zu Konkurrenzteams. Diese Situation verstärkt die Besorgnis von Investoren und Analysten über die zukünftige Position des Tech-Giganten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Bloomberg haben die Forscher Jonas Adler und Alexander Pritzel, die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Gemini-Modellfamilie spielten, beschlossen, Google zu verlassen und zu Anthropic zu wechseln. Anthropic stellt mit seinen Claude-Modellen derzeit eine ernsthafte Konkurrenz für Giganten wie Google und OpenAI dar. Der Abgang dieser Spezialisten war ein unerwarteter Schlag für Google, da diese Ingenieure direkt an der Gestaltung der Systemarchitektur beteiligt waren.

Personalinstabilität und große Transfers

In den letzten Wochen beschränkt sich die Abwanderung von Google nicht nur auf Adler und Pritzel. Letzte Woche gab Noam Shazeer, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Welt der AI, bekannt, dass er sich dem OpenAI-Team angeschlossen hat. Shazeer war seit dem Jahr 2000 im Google-System tätig und beteiligte sich an der Entwicklung der Technologien, die die Grundlage moderner Sprachmodelle bilden.

Interessanterweise schloss Google im letzten Jahr ein 2,7-Milliarden-Dollar-Geschäft mit dem von Noam Shazeer gegründeten Startup Character.AI ab, um ihn zurückzuholen. Trotz dieser Summe verlor das Unternehmen den Spezialisten letztlich an die Konkurrenz. Zudem deutet der Abgang von John Jumper, Forschungsdirektor der Google DeepMind-Sparte und Nobelpreisträger 2024, auf ein sich änderndes internes Klima im Unternehmen hin.

Warum gehen die Spezialisten?

Experten zufolge hängt dieser Prozess nicht nur mit dem Wettbewerb zwischen den Unternehmen zusammen, sondern auch damit, dass der AI-Markt eine neue Phase erreicht hat. Startups wie Anthropic und OpenAI planen in naher Zukunft einen Börsengang (IPO). Dies ermöglicht es ihnen, führenden Forschern nicht nur hohe Gehälter, sondern auch Aktienpakete anzubieten, deren Wert in Zukunft um ein Vielfaches steigen könnte.

Obwohl Google traditionell als einer der attraktivsten Arbeitgeber der Welt galt, ändert sich die Situation nun. Die interne Bürokratie und langsame Entscheidungsprozesse könnten Forscher im Vergleich zu flexiblen Startups langweilen. Dies stellt Googles Überlegenheit bei der Entwicklung der komplexesten "Frontier"-Modelle infrage.

Heutzutage ist das Rennen im Bereich der AI nicht mehr nur ein Kampf um Rechenleistung oder Algorithmen, sondern ein Kampf um eine begrenzte Anzahl von Weltklasse-Spezialisten. Das Hauptproblem für Google besteht darin, das Gemini-Projekt weiterzuentwickeln und gleichzeitig sein intellektuelles Potenzial zu bewahren. Andernfalls könnte das Unternehmen erleben, wie die Konkurrenz die Früchte der von ihm begründeten Technologien erntet.