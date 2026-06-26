Frankreich beschlagnahmt russischen Öl tanker

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Frankreich beschlagnahmt russischen Öl tanker

Die französische Marine hat vor der Küste Siziliens den Öl tanker Deliver beschlagnahmt, der eine Verbindung zu Russland haben soll. Behördenangaben zufolge verstoße das Schiff gegen internationale Seeregeln.

Berichten zufolge war der unter kamerunischer Flagge fahrende Tanker auf dem Weg vom russischen Hafen Primorsk nach Singapur.

Präsident Emmanuel Macron veröffentlichte ein Video der Spezialoperation in den sozialen Medien, das zeigt, wie eine Spezialeinheit per Hubschrauber auf das Schiff gelandet wird.

Macron betonte, dies sei eine weitere Operation gegen die „Schattenflotte“, die Russland zur Umgehung von Sanktionen einsetze. Er erinnerte zudem daran, dass Großbritannien vor wenigen Tagen eine ähnliche Maßnahme erfolgreich durchgeführt habe.

„Wir werden nicht zulassen, dass Sanktionen über die Schattenflotte umgangen und Russlands Krieg finanziert wird. Europa wird in dieser Angelegenheit eine feste Position beibehalten“, sagte der französische Präsident.

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Charos
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