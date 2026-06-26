Paulo Barboza: „Usbekistan konnte nicht an das Niveau des vorherigen Spiels anknüpfen“

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Paulo Barboza: „Usbekistan konnte nicht an das Niveau des vorherigen Spiels anknüpfen“

Der portugiesische Fußballagent Paulo Barboza äußerte sich zur Begegnung zwischen Portugal und Usbekistan in der zweiten Runde der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026.

Barboza analysierte das Spiel, das mit 5:0 für Portugal endete, und betonte, dass Usbekistan im Vergleich zum Spiel gegen Kolumbien auf einem deutlich niedrigeren Niveau agierte.

"Usbekistan spielte im Vergleich zur Partie gegen Kolumbien sehr schlecht. Das hat mich überrascht, da sie eine gute Mannschaft sind. In den ersten 20 Minuten gegen Portugal konnte Usbekistan überhaupt nicht zum Angriff übergehen", sagte er.

Laut dem Experten konnte Usbekistan das Spiel später zwar etwas verbessern, aber die Mannschaft schaffte es nicht, ihre bisherigen Leistungen im Turnier zu wiederholen.

"Später begannen sie etwas besser zu spielen. Aber sie konnten immer noch nicht das Niveau erreichen, das sie bisher bei der Weltmeisterschaft gezeigt hatten. Deshalb verloren sie mit 0:5", fügte Barboza hinzu.

Der portugiesische Agent bewertete auch die Leistung seiner Nationalmannschaft. Seiner Meinung nach agierte Portugal deutlich souveräner als im Spiel gegen DR Kongo.

"Portugal spielte wesentlich stärker als in der Partie gegen Kongo. Besonders in der ersten Halbzeit sah die Mannschaft sehr gut aus", sagte er.

Dennoch betonte Barboza, dass Portugal sein Spiel noch weiter verbessern müsse, da ein wichtiges und schwieriges Spiel gegen Kolumbien bevorsteht.

"Unsere Mannschaft muss ihr Spielniveau weiter steigern. Es gibt ein sehr wichtiges Spiel gegen Kolumbien. Besonders in der Defensive müssen wir souveräner auftreten, da es auch im Angriff einige Probleme gibt", schloss Paulo Barboza.

Paulo BarbozaUsbekistanPortugalKolumbienDR Kongo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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