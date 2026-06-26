Mourinho wünscht Real-Madrid-Spielern frühes Aus bei WM 2026

Jose Mourinho hat den Spielern von Real Madrid scherzhaft ein möglichst frühes Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2026 gewünscht.

Der portugiesische Spezialist erklärte, dass er es vorziehe, wenn die Spieler in den Urlaub gehen und schneller zum Saisonvorbereitungs-Training des Vereins zurückkehren, anstatt lange mit ihren Nationalteams im Turnier zu verweilen.

"Ich möchte, dass die Real-Spieler so schnell wie möglich aus der Weltmeisterschaft ausscheiden und in den Urlaub gehen. Denn ich möchte, dass sie früher zur Saisonvorbereitung zurückkehren", sagte Mourinho im Podcast Beast Mode On.

Bei der Weltmeisterschaft vertreten mehrere Top-Spieler von Real Madrid ihre Nationalmannschaften, darunter Jude Bellingham aus England, Kylian Mbappe und Aurelien Tchouameni aus Frankreich, Antonio Rudiger aus Deutschland, Federico Valverde aus Uruguay und Thibaut Courtois aus Belgien.

Zudem nehmen auch die neuen Madrider Neuzugänge Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries und Bernardo Silva an der WM teil.

Natürlich waren Mourinhos Worte als Scherz gemeint. Dennoch steckt ein ernsthafter Kern in seiner Meinung: Spieler, die lange bei der Weltmeisterschaft im Einsatz sind, haben weniger Zeit, sich zu erholen und auf die neue Saison vorzubereiten.

Aus diesem Grund möchte der portugiesische Trainer alle Spieler der Mannschaft so früh wie möglich im Trainingslager wiedersehen.