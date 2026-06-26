Ein neues Projekt zur grundlegenden Steigerung der Effizienz des Güterverkehrs im System der Russischen Eisenbahnen (RJD) hat seine entscheidende Phase erreicht. Eine Sonderkommission im Werk Uralskiye Lokomotivi genehmigte die Ergebnisse der Abnahmeprüfungen der neuen Hauptstrecken-Elektrolokomotive des Typs 2ES11 Orlets. Es wurde bestätigt, dass die Technik alle festgelegten technischen Anforderungen erfüllt, und die Genehmigung für die Serienproduktion wurde erteilt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach offiziellen Angaben der RJD wurden die umfangreichen Tests, die seit dem letzten Herbst liefen, erfolgreich abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wurde im Werk die Entscheidung getroffen, eine erste Installationscharge von 50 Maschinen zu produzieren. Dieser Schritt ist Teil einer Strategie zur Modernisierung der russischen Eisenbahninfrastruktur und zur Ausweitung des Verkehrs von Schwerlastzügen.

Die Testprozesse wurden auf dem Versuchsring des VNIIJT sowie auf der Strecke Vyazma – Smolensk durchgeführt. Auf diesen Strecken legte die Lokomotive mehr als 5.000 Kilometer zurück und bewies in der Praxis ihre Haltbarkeit und technischen Möglichkeiten. Experten legten besonderes Augenmerk nicht nur auf die Geschwindigkeit, sondern auch auf die Traglastwerte des neuen Modells.

Tragfähigkeit und technische Vorteile

Das Hauptmerkmal des Modells 2ES11 Orlets ist, dass seine Tragfähigkeit im Vergleich zu Lokomotiven der vorherigen Generation um 42 Prozent gesteigert wurde. Es wird erwartet, dass dieser Wert einen Wendepunkt in der Eisenbahnlogistik darstellt. In der zwei-sektionalen Ausführung kann die Elektrolokomotive Züge bis zu 7.100 Tonnen und in der drei-sektionalen Ausführung bis zu 9.000 Tonnen problemlos bewegen.

Auch das intelligente System der neuen Technik ist bemerkenswert. Das Steuerungssystem des Traktionsantriebs kann sich automatisch an die Betriebsbedingungen anpassen. Dies dient wiederum der Steigerung der Energieeffizienz und der Ressourceneinsparung. Solche technologischen Lösungen erleichtern die Zugsteuerung in Gebieten mit komplexem Relief erheblich.

Die Elektrolokomotive Orlets soll die moralisch und technisch veralteten Lokomotiven der Serie 2ES7 ersetzen. Das neue Modell zeichnet sich nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch geringere Wartungskosten aus. Solche Neuerungen könnten auch für die Region Zentralasien, insbesondere für die Eisenbahnen Usbekistans, von Interesse sein, da das Güterverkehrsvolumen in den regionalen Transportkorridoren von Jahr zu Jahr zunimmt.

Wie Ixbt.com schreibt, ist dieses Projekt ein wichtiger Schritt der russischen Maschinenbauindustrie zur Importsubstitution und zur Stärkung der eigenen technologischen Basis. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass die Orlets zur wichtigsten Arbeitskraft auf den Hauptstrecken wird.