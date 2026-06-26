Schießerei in US-Krankenhaus: Verdächtiger in anderer Stadt festgenommen

In einem der Krankenhäuser in Wilmington, Delaware, USA, kam es zu einem bewaffneten Angriff. Bei dem Vorfall wurde eine Person getötet, eine weitere Person erlitt verschiedene Verletzungen.

Nach ersten Informationen leiteten die Strafverfolgungsbehörden nach dem Vorfall umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Infolgedessen wurde ein 23-jähriger Verdächtiger in Philadelphia, Pennsylvania, festgenommen.

Die Strafverfolgungsbehörden setzen derzeit die Ermittlungen fort, um die Ursachen und weitere Details des Vorfalls zu klären. Beamte gaben bekannt, dass weitere Informationen zu dem Ereignis später veröffentlicht werden.