SpaceX testet Raptor 3 Triebwerke der Starship S40 zum ersten Mal

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SpaceX testet Raptor 3 Triebwerke der Starship S40 zum ersten Mal

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX hat einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Eroberung des Weltraums gemacht. Das Unternehmen veröffentlichte Foto- und Videomaterialien von den ersten Zündtests des Raumschiffs Starship S40. Diese Tests dienen dazu, die Fähigkeiten der neuen Generation der Raptor 3 Triebwerke in der Praxis zu demonstrieren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com haben Spezialisten während der Tests auch die Seriennummern der am Schiff installierten Triebwerke offengelegt. Die im Zentrum befindlichen Triebwerke tragen die Bezeichnungen R142, R150 und R158, während die Vakuumtriebwerke unter den Nummern R146 und R136 registriert sind. Die Seriennummer des sechsten Triebwerks wird derzeit noch geheim gehalten.

Der bemerkenswerteste Aspekt dieses Testprozesses ist, dass obwohl nur ein Triebwerk gezündet wurde, es wesentlich länger als erwartet – fast 15 Sekunden – lief. Dies ist deutlich länger als die üblichen kurzzeitigen statischen Tests und liefert den Ingenieuren mehr Daten zur Analyse der Systemstabilität.

Nächste Phase und Flugpläne

SpaceX-Spezialisten planen, in der nächsten Phase alle sechs Triebwerke der Starship S40 gleichzeitig im statischen Zustand zu zünden. Dies ermöglicht die Überprüfung der Einsatzbereitschaft des Schiffes bei voller Leistung vor dem Flug. Die Raptor 3 Triebwerke haben eine wesentlich einfachere Struktur als die Vorgängerversionen und weisen eine höhere Effizienz auf.

Der 13. Testflug des Starship-Projekts ist für etwa Mitte Juli geplant. Dies wird der zweite Flug für die Starship V3 Modifikation sein, die mit Raptor 3 Triebwerken ausgestattet ist. Planmäßig wird dieser Flug weiterhin suborbital sein, und das Schiff wird nicht vollständig in die Erdumlaufbahn eintreten.

Die langfristigen Pläne des Unternehmens sind noch ehrgeiziger. Ab August werden Starship-Flüge einmal im Monat erwartet. Beim 14. Flug strebt SpaceX an, das Schiff auf ein vollständiges orbitales Niveau zu bringen. Dies könnte eine neue Ära in der Weltraumtechnologie einläuten.

Für usbekische Weltraumbegeisterte und Technikfans sind solche Neuigkeiten von besonderer Bedeutung. Auf globaler Ebene wird die Entwicklung wiederverwendbarer Raketensysteme in Zukunft zu günstigeren Satellitenkommunikations- und Internetdiensten führen, insbesondere zur Erweiterung von Projekten wie Starlink.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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