Kampf um Klimaanlagen in Frankreich nach Hitzewelle eskaliert (Video)

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Kampf um Klimaanlagen in Frankreich nach Hitzewelle eskaliert (Video)

Nachdem die Temperaturen in Frankreich über +40 Grad stiegen und in mehreren Regionen Rekordwerte erreichten, hat die Frage der Nutzung von Klimaanlagen hitzige Debatten im Land ausgelöst.

Berichten zufolge verfügen nur 25 Prozent der Haushalte in Frankreich über eine Klimaanlage. Angesichts der extremen Hitze ist die Nachfrage nach tragbaren Kühlgeräten sprunghaft angestiegen, was an einigen Orten zu langen Warteschlangen führte.

Interessanterweise räumen nun auch Umweltschützer, die zuvor gegen den Einsatz von Klimaanlagen waren, ein, dass Schulen, Krankenhäuser und Altenheime mit Kühlsystemen ausgestattet werden müssen.

Gleichzeitig haben einige französische Politiker vorgeschlagen, ein spezielles staatliches Programm zur Ausstattung aller Schulen und medizinischen Einrichtungen mit Klimaanlagen zu entwickeln. Experten betonen, dass solche Probleme in Europa aufgrund des Klimawandels in Zukunft noch dringlicher werden könnten.

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Charos
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