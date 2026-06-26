Guy Stéphan: „Wie kann man Mbappe kritisieren?"

Guy Stéphan, Co-Trainer der französischen Nationalmannschaft unter Didier Deschamps, hat Kylian Mbappe gegen scharfe Kritik verteidigt.

Der französische Fachmann lobte den Stürmer nicht nur als hochklassigen Fußballer, sondern auch als wunderbaren Menschen. Er gab zu, die negativen Kommentare über Mbappes Ziel nicht verstehen zu können.

„Er ist ein großartiger Spieler und ein großartiger Mensch. Eines verstehe ich nicht: Wie kann ihn jemand kritisieren?“, sagte Guy Stéphan.

Der Spezialist betonte, dass er Mbappe seit 2017 genau beobachte und dieser ihn mit seinen Leistungen immer noch in Staunen versetze.

„Ich beobachte ihn seit 2017. Kylian hört nie auf, mich zu überraschen. Einige Trainer sagen mit Stolz, dass sie mit Pelé gearbeitet haben. Ich kann sagen, dass ich mit Mbappe gearbeitet habe“, fügte er hinzu.

Laut Guy Stéphan zeichnet sich Mbappe auf dem Platz nicht nur durch seine Tore aus, sondern auch durch sein Bestreben, das Mannschaftsspiel zu stärken.

„Kylian ist anspruchsvoll bei jedem kleinen Detail, das es ermöglicht, das Spiel der Mannschaft zu verbessern. Er ist ein großartiger Anführer und ein respektabler Kapitän“, zitierte Le Parisien Guy Stéphan.

Damit erklärte der Vertreter des Trainerstabs der französischen Nationalmannschaft, dass die Kritik an Mbappe ungerecht sei, und würdigte seine Führungsrolle im Team.