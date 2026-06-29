Mann tötet sechs Kinder und begeht in Turkmenistan Suizid

In der Region Dashoguz in Turkmenistan ereignete sich eine schreckliche Familientragödie. Ein Mann tötete seine sechs schlafenden Kinder und nahm sich anschließend das Leben. Dies wurde von Turkmen.news berichtet.

Wie bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall am 21. Juni im Bezirk Gurunez. Die Mutter der Kinder arbeitete zu diesem Zeitpunkt in Russland. Muhammet Gulbayev, geboren 1984, erschoss sich selbst, nachdem er seine Kinder getötet hatte.

Einwohner des Dorfes berichten, dass die älteste Tochter, die vor einem Jahr die Schule abgeschlossen hatte, während des Vorfalls ihre Mutter anrufen und um Hilfe flehen konnte: „Er tötet uns!“. Die Mutter bat ihren Ehemann, dies nicht zu tun, doch die Tragödie konnte nicht verhindert werden.

Berichten zufolge war Muhammet Gulbayev zuvor im Handel mit Autoteilen tätig. Nachdem er eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte, veränderte sich sein psychischer Zustand, und er wurde in einer psychoneurologischen Dispensary registriert.

Angehörige der Familie gaben an, dass die Mutter aus finanziellen Gründen zum Arbeiten nach Russland gegangen sei und geplant hatte, eine ihrer Töchter mitzunehmen, damit diese ihr Studium fortsetzen könne.

Nach dem Vorfall stellen sich Fragen dazu, wie eine in einer psychoneurologischen Dispensary registrierte Person eine Schusswaffe zu Hause aufbewahren konnte und ob die örtlichen Strafverfolgungsbehörden darüber informiert waren.