Fahrerin in Mexiko hält gemalten Tunnel für echt und fährt gegen eine Wand

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Fahrerin in Mexiko hält gemalten Tunnel für echt und fährt gegen eine Wand

In der Stadt Monterrey ereignete sich ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin hielt ein an eine Wand gemaltes Tunnel-Wandbild für eine echte Straße und steuerte ihren Wagen direkt darauf zu.

Berichten zufolge wurde das Wandbild von der berühmten Szene mit dem falschen Tunnel aus dem „Wile E. Coyote“-Cartoon inspiriert. Aus der Ferne erweckte das Bild den Eindruck, als würde die Straße weiterführen.

Die Fahrerin erkannte zu spät, dass es sich um ein Gemälde handelte, und das Auto prallte gegen die Wand. Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall beschädigt. Über Verletzte wurde bei dem Vorfall nicht berichtet.

Aufnahmen des Autos und der Wand werden in sozialen Netzwerken intensiv diskutiert. Einige Nutzer verglichen den Vorfall mit einer realen Nachstellung der Zeichentrick-Szene.

MexikoMonterreyVerkehrsunfallWandbildWile E. Coyote
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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