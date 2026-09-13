Iran stellt 7 harte Bedingungen an die USA — Ein Ultimatum, das den globalen Ölmarkt erschüttert

Die Lage um die Straße von Hormus, die Hauptschlagader der globalen Energiesicherheit und des Welthandels mit Erdöl, hat einen kritischen Punkt erreicht. Laut der iranischen Nachrichtenagentur „Tasnim“ hat Teheran den Vereinigten Staaten über Vermittler eine Liste mit sieben strikten Bedingungen für die Öffnung der Meerenge übermittelt. Es wurde unmissverständlich klargestellt, dass die Straße von Hormus für die Schifffahrt vollständig gesperrt bleibt, bis diese Bedingungen, die von den höchsten Organen der Islamischen Republik Iran gebilligt wurden, von Washington vollständig erfüllt sind. Es wurde zudem betont, dass Abkommen zwischen dem Iran und Oman nicht die Öffnung der Meerenge bedeuten und die Zukunft des Wasserwegs nun allein von den Schritten des Weißen Hauses abhängt. Die Revolutionsgarde (IRGC) hat schwere Strafmaßnahmen gegen alle Tanker und Handelsschiffe angekündigt, die die Beschränkungen verletzen. Was fordert der Iran von den USA, welche Auswirkungen hätte eine Sperrung auf die Weltwirtschaft und wie könnte Washington reagieren?

„Keine Durchfahrt, bis die sieben Bedingungen erfüllt sind!“: Irans Forderung an die USA

Informationen, die auf einer Quelle der Agentur „Tasnim“ basieren, zeigen, wie kompromisslos die Position Teherans ist:

Ultimatum durch Vermittler übermittelt: Der Iran hat der US-Regierung eine Liste mit sieben spezifischen Bedingungen für die Öffnung der Meerenge vorgelegt;

Entscheidung auf höchster Ebene: Es wird betont, dass diese Bedingungen von der höchsten Führung der Islamischen Republik Iran genehmigt wurden und die Meerenge nicht geöffnet wird, solange sie nicht bedingungslos erfüllt sind;

Abkommen mit Oman ist keine Lösung: Die Quelle stellt klar, dass jedes diplomatische Abkommen zwischen dem Iran und Oman nicht automatisch die Öffnung der Straße von Hormus bedeutet;

Demonstration voller Souveränität: Selbst wenn die Meerenge in Zukunft geöffnet wird, geschieht dies nur als Maßnahme zur Festigung der absoluten Souveränität Teherans über diesen Wasserweg — die Entscheidung hängt vollständig von den Aktionen Washingtons ab.

IRGC-Beschränkungen: See- und Versicherungssanktionen gegen Schiffe

Die Situation östlich der Straße von Hormus steht unter militärischer Kontrolle, und die IRGC hat strikte Maßnahmen angekündigt:

Verbotene Seezone: Hossein Mohebbi, ein offizieller Sprecher der Revolutionsgarde (IRGC), erklärte, dass der Iran die Gebiete östlich der Straße von Hormus zur Sperrzone für die Schifffahrt erklärt hat;

Sanktionen gegen Regelbrecher: Jedes Handels- oder Frachtschiff, das das festgelegte Verbot ignoriert und versucht, das Gebiet zu durchqueren, wird mit schweren Strafen belegt;

Entzug von Dienstleistungen: See-, Versicherungs- und logistische Unterstützungsdienste werden für Schiffe, die die Beschränkungen verletzen, vollständig eingestellt, was den internationalen Seeverkehr lähmen könnte.

Blockade der Straße von Hormus: Steht der Weltölmarkt am Abgrund?

Die Spannungen um diesen strategischen Wasserweg drohen die globale Energiekarte auf den Kopf zu stellen:

Die Hauptschlagader des Weltöls: Fast 20 Prozent des gesamten weltweit auf dem Seeweg transportierten Rohöls werden durch die schmale Straße von Hormus aus dem Persischen Golf befördert;

Möglichkeit einer Preisexplosion: Eine vollständige Sperrung der Meerenge könnte zu einem rasanten Anstieg der Öl- und Gaspreise, einer Inflationswelle und einer großen Energiekrise in der europäischen und asiatischen Industrie führen;

Gefahr eines militärischen Konflikts: Ein möglicher Einsatz von Gewalt durch die USA und ihre Verbündeten zur Sicherung der Freiheit der Schifffahrt birgt die Gefahr eines großen militärischen Konflikts im Persischen Golf.

Dieser geopolitische Fehdehandschuh, den Teheran den USA hingeworfen hat, stellt das Weiße Haus vor eine ernste Wahl. Ob der Weg der Verhandlungen und Kompromisse gewählt wird oder ob der Nahe Osten in einen neuen und umfassenden Konflikt hineingezogen wird, werden die kommenden Tage zeigen.

Glauben Sie, dass die USA den 7 Bedingungen des Iran zur Öffnung der Straße von Hormus zustimmen werden, oder könnte die Situation bis zum Einsatz militärischer Gewalt eskalieren? Wie wird sich die Sperrung der Straße von Hormus Ihrer Meinung nach auf die Weltölpreise und die Wirtschaft Usbekistans auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese brisante geopolitische Analyse, die über das Schicksal der globalen Energie entscheidet, mit all Ihren Freunden!