Honor Magic 9 Flaggschiff-Starttermin und technische Daten enthüllt

Die bekannte chinesische Marke Honor bereitet sich auf die Vorstellung ihrer neuen Flaggschiff-Generation vor. Laut ixbt.com wird die neue Honor Magic 9 Smartphone-Familie am 28. September dieses Jahres offiziell präsentiert. Zwei Wochen vor der Präsentation hat der renommierte Insider Digital Chat Station die technischen Daten des Basismodells enthüllt. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Eines der bemerkenswertesten Merkmale des neuen Geräts ist sein Bildschirm. Das Smartphone wird mit einem kompakten, flachen 6,37-Zoll-Display ausgestattet sein. Dieser Bildschirm unterstützt eine 1,5K-Auflösung und beherbergt darunter einen modernen Ultraschall-Fingerabdruckscanner.

Kamerafunktionen und fortschrittliche Sensoren

Das Hauptaugenmerk liegt auf den optischen Fähigkeiten. Insider-Informationen zufolge wird das Basismodell über einen 200-MP-Hauptsensor im 1/1,4-Zoll-Optikformat verfügen. Begleitet wird dieser von einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie einem Periskop-Modul mit optischem Zoom und einem 1/1,56-Zoll-200-MP-Sensor.

Diese Werte stellen einen deutlichen Sprung im Vergleich zur vorherigen Generation dar. Insbesondere das im letzten Jahr veröffentlichte Magic 8 Modell nutzte 50-MP-Haupt- und Weitwinkelkameras sowie ein 64-MP-Telefotomodul. Damit verbaut Honor zum ersten Mal in seiner Geschichte zwei große 200-MP-Sensoren in einem Smartphone der Basis-Serie.

Energiequelle und Leistung

Auch die Energieversorgung des Smartphones wird auf einem hohen Niveau erwartet. Laut der Quelle wird das neue Gerät mit einem beeindruckenden Akku im "8000 mAh Bereich" ausgestattet sein. Dies gilt als hervorragender Wert für ein Flaggschiff in einem kompakten Gehäuse.

Bei der Hardware gibt es einige Besonderheiten. Laut Digital Chat Station wird das Basismodell Magic 9 auf Basis des Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessors arbeiten, der bereits in der vorherigen Generation verwendet wurde. Der neueste Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Chip wird voraussichtlich nur der größeren und teureren Magic 9 Pro Max Version vorbehalten sein.

Zur Erinnerung: Dieser Insider war einer der Ersten, der die Spezifikationen der Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro Flaggschiffe korrekt vorhersagte, sowie die Tatsache, dass das Realme GT 7 Pro ein helles Samsung-Display erhalten würde und der Dimensity 9400 Prozessor vor dem Snapdragon 8 Elite erscheinen würde.