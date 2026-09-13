Das Spitzenspiel des 8. Spieltags der Schweizer Super League bot den Fans die Intensität und das unvergleichliche Drama des europäischen Fußballs. In einem kompromisslosen Kampf um die Tabellenspitze empfing der FC Lugano den mehrfachen Schweizer Meister BSC Young Boys im eigenen Stadion. Für die Fußballfans aus Usbekistan ist es besonders erfreulich, dass der Verteidiger unserer Nationalmannschaft, Behruz Karimov, in der Startelf stand und bis zum Schlusspfiff – volle 90 Minuten lang – sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der Außenbahn souverän agierte. Ein kampfbetontes 2:2-Unentschieden mit vier Toren, unerwarteten Wendungen und einem rettenden Treffer in der 80. Minute festigte die Position von Lugano als Tabellenführer. Was geschah auf dem Platz, wie entgingen Behruz Karimov und sein Team der Niederlage und warum sind die Titelchancen von Lugano sprunghaft gestiegen?

Ein Blitzstart in der 2. Minute und das beeindruckende Comeback der Young Boys

Die Partie begann von den ersten Sekunden an mit attraktivem Fußball und schnellen Angriffen:

Blitz-Tor durch dos Santos: Bereits in der 2. Spielminute traf dos Santos ins Tor der Gäste und brachte Lugano in Führung;

Die Antwort von Essende und Fassnacht: Die Young Boys ließen sich vom frühen Gegentor nicht beirren und erhöhten den Druck – in der 28. Minute glich Essende aus, während der erfahrene Fassnacht kurz vor der Pause (45. Minute) traf und die Gäste mit einer Führung in die Kabine schickte;

Torwartverletzung: Die Gastgeber mussten bereits zur Pause wechseln – für den Stammtorhüter von Ballmoos kam Gebhardt ins Spiel.

Die Rettung in der 80. Minute: Ayetis „goldener“ Treffer

Die in der zweiten Halbzeit vom Trainerstab vorgenommene Rotation zahlte sich aus:

Einsatz als Joker: Der Trainer von Lugano brachte in der 67. Minute Ayeti als offensive Kraft für den Verteidiger Mai;

Tor in der 80. Minute: Der eingewechselte Ayeti traf 13 Minuten später, in der 80. Minute, präzise ins gegnerische Tor und stellte den 2:2-Endstand her;

Kompromisslose Schlussminuten: Obwohl beide Teams in der verbleibenden Zeit auf den Sieg drängten, blieb es beim Unentschieden.

Behruz Karimov über 90 Minuten im Einsatz: Großes Vertrauen in den Nationalverteidiger

Die souveräne Leistung des usbekischen Legionärs war ein wichtiger Grundstein für den Punktgewinn:

Volle Spielzeit: Karimov spielte 90 Minuten lang konstant gegen die besten Stürmer der Schweiz und überzeugte durch unermüdliches Pressing und Zweikampfstärke;

Erfahrung auf Elite-Niveau: Über die volle Distanz gegen einen Giganten wie die Young Boys zu bestehen, die regelmäßig in der Champions League spielen, beweist, dass der usbekische Spieler im europäischen Fußball voll angekommen ist;

Aufstellung Lugano: von Ballmoos (Gebhardt, 46), Papadopoulos, Mai (Ayeti, 67), Delcroix, KARIMOV, Bislimi, Grgić, dos Santos, Cimignani, Steffen, Moncada (Espinosa, 89).

An der Tabellenspitze: Der absolute Spitzenreiter mit einem Spiel in der Hinterhand!

Dieses kampfbetonte Remis festigte Luganos Position im Titelrennen weiter:

Platz 1 mit 19 Punkten: Lugano führt nach 8 Spieltagen mit 19 Punkten die Tabelle souverän an;

Young Boys 3 Punkte dahinter: Der Hauptkonkurrent, die Young Boys, liegt mit 16 Punkten auf dem zweiten Platz;

Großer Vorteil: Das Wichtigste ist, dass das Team von Behruz Karimov noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, was Lugano die Chance gibt, den Vorsprung weiter auszubauen.

Behruz Karimov vertritt den usbekischen Fußball auf den Schweizer Plätzen würdig und sein Verein macht mutige Schritte in Richtung Meisterschaft. Wenn das Team dieses Tempo hält, könnte unser Landsmann am Ende der Saison die Goldmedaille der Schweizer Meisterschaft gewinnen.

Glauben Sie, dass die Abwehr von Lugano unter der Führung von Behruz Karimov in dieser Saison Giganten wie die Young Boys und den FC Basel hinter sich lassen und den Schweizer Meistertitel holen kann? Welche neue Kraft verleiht das starke Spiel unseres Legionärs der Abwehr unserer Nationalmannschaft? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des Erfolgs unseres usbekischen Legionärs mit allen Fußballfans und Freunden!