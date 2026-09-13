Kürbis eines 12-Jährigen wiegt 817 Kilogramm — Rekordernte sorgt für Staunen

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Kürbis eines 12-Jährigen wiegt 817 Kilogramm — Rekordernte sorgt für Staunen

In Russland hat ein riesiger Kürbis, der vom 12-jährigen Jeremij angebaut wurde, mit seiner außergewöhnlichen Größe alle Blicke auf sich gezogen. Bei der Messung auf dem „Kampf der Giganten“-Festival am 10. September in Moskau wurde ein Gewicht von sage und schreibe 817 Kilogramm festgestellt.

Jeremij beschäftigt sich seit vier Jahren mit dem Kürbisanbau. Seine ersten Ernten lagen bei etwa 37, 40 und 50 Kilogramm. Im vergangenen Jahr gelang es ihm, einen 93 Kilogramm schweren Kürbis zu züchten.

Das diesjährige Ergebnis war um ein Vielfaches größer als die vorherigen Ernten.

Ein 817 kg schwerer Riesenkürbis und der Junge daneben.'lumot taxtasi.

Der 817 Kilogramm schwere Kürbis des 12-jährigen Gärtners wurde als das größte Gemüse des Festivals registriert. Jeremij hat diesen riesigen Kürbis nicht auf Anhieb gezüchtet. Er hatte es zuvor zwei Jahre lang versucht, war jedoch gescheitert.

Die diesjährige Ernte wurde in etwa 9 Tagen von Irkutsk nach Moskau transportiert. An der diesjährigen Veranstaltung nehmen Gärtner aus 75 Regionen und über 200 Städten Russlands teil. Insgesamt werden auf der Ausstellung mehr als 200 verschiedene Gemüsesorten präsentiert.

JeremijKampf der GigantenMoskauIrkutskLandwirtschaft
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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