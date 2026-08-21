Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist

Der Inder Lalit Patidar zieht mit seinem Aussehen seit Langem die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich. Die Haare in seinem Gesicht sind extrem dicht und bedecken mehr als 95 Prozent der Gesichtsoberfläche.

Berichten zufolge erreicht die Dichte von Lalit Patidars Gesichtshaaren bis zu 201,72 Haare pro Quadratzentimeter. Diese ungewöhnliche Eigenschaft brachte ihn in die Reihe der Weltrekordhalter.

Obwohl sich Lalits Aussehen stark von dem anderer Menschen unterscheidet, wurde er durch diese Eigenschaft bekannt und als einer der ungewöhnlichsten Menschen der Welt anerkannt.

Fotos und Informationen über sein Leben stießen auch in den sozialen Netzwerken auf großes Interesse und versetzten viele Menschen in Erstaunen.

Lalit Patidars Rekord zeigt einmal mehr, wie vielfältig ungewöhnliche Merkmale des menschlichen Körpers sein können. Die außergewöhnlich hohe Haardichte in seinem Gesicht gilt als eine der kuriosesten Zahlen in der Welt der Rekorde.

Was denken Sie: Welcher ungewöhnliche Rekord bei Menschen ist am erstaunlichsten?