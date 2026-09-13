„Wahnsinniges Comeback in Rom und ein Doppelpack in 2 Minuten!“: Milan rettet sich nach 0:2-Rückstand

Der 4. Spieltag der Serie A bot den Fans des europäischen Fußballs ein wahrhaft dramatisches Duell, taktische Überraschungen und ein wahres Torspektakel. Im berühmten Stadio Olimpico in Rom empfing Lazio seinen großen Rivalen AC Mailand. Die erste Halbzeit stand ganz unter der Kontrolle der „Adler“ aus der Hauptstadt: Tore von Cancellieri und Noslin bescherten den Römern eine komfortable 2:0-Führung. Doch die radikale Rotation des Milan-Trainers in der Pause änderte die Situation auf dem Platz grundlegend. Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Moreira wurde zum Retter der Mailänder, als er innerhalb von nur 120 Sekunden (65. und 67. Minute) zweimal eiskalt zuschlug. Dieses kämpferische 2:2-Unentschieden katapultierte Lazio mit 10 Punkten an die Tabellenspitze der Serie A. Warum gab Lazio die Führung nach einer dominanten ersten Hälfte aus der Hand, welche taktischen Änderungen retteten Milan das Spiel und wie entwickelt sich das Titelrennen in der italienischen Meisterschaft?

Erste Halbzeit – Lazio-Dominanz: Treffer in der 10. und 39. Minute

Die ersten 45 Minuten des Spiels blieben durch das makellose Spiel der Römer in Erinnerung:

Schnelles Tor durch Cancellieri: Bereits in der 10. Minute zeigte Matteo Cancellieri seine Klasse, überwand Mike Maignan im Tor und brachte Lazio in Führung;

Zweiter Treffer durch Noslin: In der 39. Minute vollendete Tijjani Noslin einen Angriff der Gastgeber erfolgreich und erhöhte auf 2:0;

Schwäche von Milan: In der ersten Halbzeit konnte die „Rossoneri“ weder im Mittelfeld noch in der Defensive den schnellen Flügelangriffen des Gegners standhalten, was bei den Fans den Eindruck erweckte, das Team könnte heute eine herbe Niederlage erleiden.

Drei Wechsel zur Pause und Moreiras 120-Sekunden-Wunder

Zur zweiten Halbzeit kam Milan mit einer völlig anderen Einstellung und frischer Kraft auf das Feld:

Drei mutige Wechsel: In der Pause wurden Musah für Modrić, Pulisic für Loftus-Cheek und Moreira für Estupiñán eingewechselt;

Der Schock in der 65. und 67. Minute: Der eingewechselte Moreira wurde zum Helden des Spiels – in der 65. Minute verkürzte er, und nur zwei Minuten später, in der 67. Minute, erzielte er den Ausgleich zum 2:2;

Gelbe Karten und Nervenschlacht: Das Spielende war von harten Fouls geprägt – Belahyane und Zaccagni (Lazio) sowie Pulisic, Pavlović und Hila (Milan) wurden vom Schiedsrichter verwarnt.

Mannschaftsaufstellungen und taktische Entscheidungen

Die in diesem Spitzenspiel eingesetzten Stamm- und Ersatzspieler:

Lazio: Mandas, Floriani (Lazzari, 84.), Šutalo, Provstgar, Tavares, Frattesi, Belahyane, Cancellieri (Isaksen, 58.), Taylor (Gudmundsson, 74.), Noslin (Pinamonti, 58.), Zaccagni;

Milan: Maignan, Hila, de Winter, Pavlović, Chukwueze, Modrić (Musah, 46.), Rabiot, Loftus-Cheek (Pulisic, 46.), Estupiñán (Moreira, 46.), Cissé (Hutchinson, 77.), Ramos (Camarda, 85).

Tabellensituation: Lazio an der Spitze, Milan in den Top 4

Das kämpferische Remis im „Olimpico“ festigte die Ordnung an der Spitze der italienischen Meisterschaft:

Lazio – Tabellenführer der Serie A: Der Hauptstadtclub hat nach 4 Spieltagen 10 Punkte gesammelt und die alleinige Tabellenführung in der Serie A übernommen;

Milan auf Platz 4: Die Mailänder, die sich heldenhaft aus einem 0:2-Rückstand befreiten, belegen mit 8 Punkten den 4. Tabellenplatz;

Die Spannung der Saison steigt: Beide Teams haben bewiesen, dass sie zu den Titelanwärtern gehören – Lazios Offensivpotenzial und Milans starke Willenskraft deuten auf einen kompromisslosen Kampf in dieser Saison hin.

Diese intensiven 90 Minuten in Rom haben einmal mehr bewiesen, dass die diesjährige Saison der Serie A eine der unvorhersehbarsten der letzten Jahre werden könnte.

Glauben Sie, dass Lazio die Tabellenführung lange halten kann, oder wird der willensstarke AC Mailand zum Favoriten auf den Scudetto? Sollte Moreira nach seinem Doppelpack als Joker einen Stammplatz erhalten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des italienischen Fußball-Spektakels mit allen Serie-A-Fans und Freunden!