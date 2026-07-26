OpenAI kündigt großes 20-Milliarden-Dollar-Projekt an: Details zu Project Camellia

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OpenAI kündigt großes 20-Milliarden-Dollar-Projekt an: Details zu Project Camellia

OpenAI, ein führendes Unternehmen in der Welt der KI-Technologien, unternimmt einen beispiellosen Schritt im Bereich Energie und Infrastruktur. Das Unternehmen hat offiziell Pläne zum Bau eines riesigen Rechenzentrums namens „Camellia“ im Savannah Gateway Industrial Hub im US-Bundesstaat Georgia angekündigt. Dieses Projekt versetzt Branchenexperten nicht nur wegen seines Volumens von 20 Milliarden Dollar in Staunen, sondern auch wegen seiner enormen Energiekapazität. Das berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com soll das neue Zentrum bis zu 3,2 GW Strom verbrauchen. Zum Vergleich: Diese Leistung entspricht der Erzeugungskapazität mehrerer mittelgroßer Kernkraftwerke. Das Energieunternehmen Georgia Power plant, diese Leistung schrittweise im Zeitraum von 2028 bis 2032 zu liefern. Dies zeigt, dass der Bedarf an Rechenleistung zum Training und zur Unterstützung von KI-Modellen exponentiell wächst.

Energieknappheit und Infrastrukturprobleme

Der größte Engpass der modernen KI-Infrastruktur ist derzeit der Strom. Vertreter von OpenAI betonen, dass das neue Projekt dazu beitragen wird, diese Einschränkungen zu umgehen und zukünftige ChatGPT- sowie andere fortschrittliche Modelle weiter zu stärken. Im Rahmen des Projekts sollen 400 dauerhafte Arbeitsplätze entstehen, was der lokalen Wirtschaft einen kräftigen Impuls verleiht.

Auch in ökologischer Hinsicht bietet das Projekt einen einzigartigen Ansatz. Um den Wasserverbrauch zu senken, wird im Rechenzentrum ein geschlossenes Kühlsystem eingesetzt. Diese Technologie hilft, die Umweltauswirkungen durch die Wiederverwendung von Wasser zu minimieren. Darüber hinaus hat sich OpenAI verpflichtet, den Verbrauch bei Spitzenlasten im Stromnetz zu reduzieren, um Stromausfälle in Wohngebieten zu verhindern.

Soziale Verantwortung und Zukunftspläne

Das Unternehmen verspricht, nicht nur zur technologischen Entwicklung, sondern auch zum regionalen Wachstum beizutragen. Im Rahmen des Projekts sollen 80 Millionen Dollar für folgende Bereiche bereitgestellt werden:

  • Ausstattung lokaler Schulen mit modernen Technologien;
  • Unterstützung des Gesundheitssystems;
  • Verbesserung der kommunalen Infrastruktur;
  • Ausbildungsprogramme für hochqualifizierte Fachkräfte;
  • Finanzierung von Wohnungsbauprojekten.
Es ist erwähnenswert, dass sich Project Camellia derzeit in der Planungsphase befindet. Die vollständige Umsetzung hängt von Genehmigungen der zuständigen Behörden, finalen Vereinbarungen mit dem Energieversorger und dem Bautempo ab. Alle von OpenAI versprochenen Kennzahlen können erst nach Inbetriebnahme der Anlage in der Praxis überprüft werden.

Solche Projekte sind auch für Entwicklungsländer von großer Bedeutung. Die Untersuchung des Verhältnisses zwischen dem Energieverbrauch von KI-Zentren und ihrer wirtschaftlichen Effizienz wird zweifellos als wichtige Erfahrung für den künftigen Aufbau einer nationalen IT-Infrastruktur dienen.

OpenAIKünstliche IntelligenzTechnologieEnergieCamellia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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