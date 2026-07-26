Die Ausweitung des US-Iran-Krieges und die geopolitische Falle Saudi-Arabiens

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Die Ausweitung des US-Iran-Krieges und die geopolitische Falle Saudi-Arabiens

Die Spannungen in den Meerengen Bab al-Mandab und Hormus erschüttern den globalen Energiemarkt. Quelle: Houthi Military Media / via REUTERS.

Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran im Nahen Osten hat ein gefährliches Stadium erreicht. Washington verfügt über keine klare Kriegsstrategie und keinen endgültigen „Siegplan“ für die Region – das Hauptziel der US-Angriffe ist es, Teheran zu bestrafen, einzuschüchtern und zu eigenen Bedingungen zu zwingen. Der Iran jedoch will nicht zurückweichen und versucht, Washington auf Augenhöhe zu begegnen.

Zamin.uz Eine neue Phase der US-Iran-Konfrontation, die Ölkrise und Saudi-Arabien analysiert eingehend die geostrategischen Konflikte, mit denen man konfrontiert ist.

1. Schlag im Bab al-Mandab: Die Houthis sind voll in den Krieg eingestiegen

Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat sich einer der größten Verbündeten Teherans in der Region – die „Ansar Allah“-Bewegung (Houthis) im Jemen – voll in den Krieg eingeschaltet.

  • Angriffe auf Tanker: Kürzlich griffen die Houthis zwei saudische Öltanker in der Meerenge Bab al-Mandab an. Obwohl es keine menschlichen Opfer gab, wurden die Tanker und ihre Ladung vollständig zerstört.

  • Globale Energiekrise: Die faktische Blockade der Straße von Hormus durch den Iran und des Bab al-Mandab durch die Houthis war ein verheerender Schlag für die Weltwirtschaft und den Energiesektor. Die Ölpreise stiegen sprunghaft an und erreichten die psychologische Schwelle von 100 Dollar pro Barrel.

  • Begründungen der Houthis: Vertreter der Bewegung interpretierten diese Aktion als „Nichteinhaltung der festgelegten Regeln durch die saudische Seite“ und als „Rache für den 12-jährigen Krieg“.

2. Riad vor einer schwierigen Wahl: Saudi-Arabien zwischen zwei Fronten

Saudi-Arabien verzichtet diesmal auf militärische Operationen im Jemen. Riad ist sich bewusst, dass langwierige Kriege Staaten schwächen, Waffenreserven aufzehren und letztlich Israel einen unvermeidlichen Vorteil verschaffen.

Geopolitischer Kontext:

Im Zentrum des heutigen US-Iran-Krieges steht die Frage der regionalen Hegemonie. Washington will seinen Einfluss bewahren, während der Iran den bestehenden Status quo stören will. Saudi-Arabien erlebt seine eigene interne geostrategische Krise: Sowohl eine übermäßige Stärkung Teherans als auch dessen völliger Zusammenbruch sind für Riad gleichermaßen gefährlich. Sollte der Iran fallen, würden die regionale Aggression Israels und der Druck der USA weiter zunehmen.

Saudi-Arabien und das Gleichgewicht der regionalen Mächte

Staat / Macht

Position und Haltung Riads

Hauptgeopolitisches Risiko

USA

Übergang von treuer Allianz zu einer Multi-Vektor-Politik

Aufgabe arabischer Verbündeter zugunsten israelischer Interessen

Israel

Das „Groß-Israel“-Projekt und die Aktionen in Gaza sorgen in Riad für Besorgnis

Entwicklung zur einzigen militärischen und politischen Macht in der Region

VAE

Präsentieren sich als alternatives und manchmal gegensätzliches Projekt zu Saudi-Arabien

Spaltung in der arabischen Welt durch die Orientierung an Israel

Türkei und Katar

Werden als heimliche oder offene Rivalen gesehen (z. B. Einfluss in Syrien)

Ankaras und Dohas iranfreundliche Politik

3. Das 30-jährige „Atomprogramm“ der USA und die saudische Strategie

Um Saudi-Arabien im eigenen Lager zu halten, bietet Washington Riad ein auf 30 Jahre angelegtes ziviles Atomprogramm an. Es ist sogar vorgesehen, Urananreicherung auf saudischem Boden zu erlauben.

Mit diesem Schritt will Washington das Königreich, das sich einer Multi-Vektor-Politik zuwendet, in seinem Einflussbereich halten.

  • Führungsanspruch: Saudi-Arabien sieht sich nicht als Mitläufer, sondern als führende Nation, die die arabische und islamische Welt anführt.

  • Mangel an Willen und Ressourcen: Saudi-Arabien fehlt es derzeit noch an Mut, voller geopolitischer Freiheit und strategischem Denken, um einen eigenen geopolitischen Pol zu bilden.

  • Vorsichtiger Beobachter: Riad hat es nicht eilig. In einer Zeit, in der sich das globale Kräfteverhältnis verschiebt, bleibt es in der Rolle eines vorsichtigen Nutzers laufender Prozesse, statt selbst Veränderungen herbeizuführen.

Senden Sie diese wichtige geopolitische Analyse an Ihre Liebsten!

Die Spannungen im Nahen Osten und die Schwankungen auf dem Energiemarkt wirken sich direkt auf die gesamte Weltwirtschaft aus.

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Glauben Sie, dass der Ölpreis über 100 $ steigen wird und wird Saudi-Arabien das nukleare Angebot der USA annehmen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Naher OstenUS-Iran-KonfliktSaudi-ArabienÖlkriseGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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