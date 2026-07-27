Minecraft-Systemanforderungen zum ersten Mal seit 17 Jahren stark erhöht

Microsoft hat die Systemanforderungen für das beliebte Spiel Minecraft zum ersten Mal in den letzten 17 Jahren grundlegend überarbeitet. Laut ixbt.com werden diese Änderungen umgesetzt, um das Spiel weiterzuentwickeln, fortschrittliche Technologien einzuführen und die stabile Leistung zukünftiger Versionen sicherzustellen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die spürbarsten Änderungen betrafen die Mindestkonfiguration des Spiels. Während Minecraft: Java Edition früher problemlos selbst auf älteren Computern mit Intel Core i3-3210, AMD A8-8600 Prozessoren, 2 GB RAM und integrierter Intel HD 4000 Grafik lief, haben sich die technischen Anforderungen nun um ein Vielfaches erhöht.

Neue empfohlene technische Anforderungen

Den vom Unternehmen bereitgestellten Daten zufolge sind auch die empfohlenen Anforderungen deutlich gestiegen. Mittlerweile empfiehlt Microsoft, das Spiel auf Computern mit dem Betriebssystem Windows 11, Prozessoren auf dem Niveau von Intel Core i5-12400 oder AMD Ryzen 5 5600, Grafikkarten wie GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT oder Intel Arc A580 und satten 16 GB RAM zu starten.

Dennoch müssen sich Besitzer von Geräten mit eingeschränkten technischen Möglichkeiten keine Sorgen machen. Microsoft hat offiziell erklärt, dass Besitzer älterer Computer oder solcher, die das empfohlene Niveau nicht erreichen, nicht vom Spielzugriff ausgeschlossen werden. Minecraft: Java Edition wird auf solcher Hardware weiterhin laufen.

Experten warnen jedoch, dass stabile Bildraten (FPS), fehlerfreie Leistung und die korrekte Funktion neuer Features auf älterer Hardware nicht mehr garantiert werden können. Dies könnte in Zukunft zu Schwierigkeiten für Nutzer veralteter Computer führen.

Der drastische Anstieg der Systemanforderungen hängt nicht nur mit der Vergrößerung des Spielumfangs zusammen. Einer der Hauptgründe ist, dass Microsoft plant, die veraltete OpenGL API zugunsten der moderneren Vulkan Technologie aufzugeben. Dieser Übergang soll die Gesamtleistung steigern.

Für Nutzer, deren Computer die neuen Anforderungen nicht erfüllen, bietet Microsoft zudem einen alternativen Weg. Insbesondere wird empfohlen, sich auf die Minecraft: Bedrock Edition zu konzentrieren, die weniger hardwarehungrig ist. Obwohl sie bei den Modifikationsmöglichkeiten hinter der Java-Version zurückbleibt, bleibt sie eine bequeme Lösung für Gelegenheitsspieler.