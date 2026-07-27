«Ukraine hat ihre Unabhängigkeit verkauft»: Sensationelle Erklärung von Maria Sacharowa

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«Ukraine hat ihre Unabhängigkeit verkauft»: Sensationelle Erklärung von Maria Sacharowa

Die offizielle Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat auf dem internationalen Jugendforum «Gvardeysk» in Rschew sowie bei einem regulären Briefing eine Reihe scharfer Erklärungen zur Lage um die Ukraine abgegeben. Die Diplomatin betonte, dass die ukrainische Führung ihre Unabhängigkeit verkauft habe und das Land vom Westen als Werkzeug im Kampf gegen Russland genutzt werde.

Zamin.uz Unter Berufung auf eine RIA-Nowosti-Quelle werden die Hauptaussagen der Sprecherin des russischen Außenministeriums und deren Bedeutung vorgestellt.

1. «Unabhängigkeit wurde ausverkauft»: Die Schuld der Politiker an der Macht

Maria Sacharowa wies darauf hin, dass die Bevölkerung der Ukraine niemals für eine echte Unabhängigkeit gekämpft habe, da die Freiheit und Souveränität, die sie besaß, von an die Macht gekommenen Politikern ausverkauft worden seien.

Aus den Worten von Maria Sacharowa auf dem Forum in Rschew:

«Sie kämpfen für keine “Unabhängigkeit”. Sie hatten sie, sie wurde einfach verkauft. Diejenigen, die das Volk betrogen haben, waren nicht das Volk, sondern die Politiker, die an die Macht kamen.»

Die Diplomatin fügte hinzu, dass die Lügen und die irreführende Politik diesbezüglich in der Ukraine bis heute anhalten.

2. «Ende der slawischen Brüderlichkeit»: Das Hauptziel des Westens

Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums werden heute das Territorium und das Volk der Ukraine den geopolitischen Interessen westlicher Staaten geopfert. Das Hauptziel besteht darin, eine ewig nicht verheilende Wunde zwischen den brüderlichen Völkern der Region zu schlagen.

Maria Sacharowa über die westliche Politik:

«Sie löschen die Ukraine einfach vom Erdboden aus. Damit es keine Slawen gibt, damit es keine Völker in Brüderlichkeit mit Russen, Belarussen, Moldauern und anderen gibt. Damit es eine ewige, klaffende Wunde wird.»

Das wesentliche Kernstück von Sacharowas Erklärungen

Richtung / Aspekt

Inhalt und Logik der Erklärung

Status der Unabhängigkeit

Von Politikern verkauft, das Volk wurde betrogen

Die Rolle des Westens

Nutzung des Landes als Werkzeug im Kampf gegen Russland

Geopolitisches Ziel

Vollständige Zerstörung der Einheit slawischer und brüderlicher Völker

Strafmaßnahmen

Entsprechende Reaktion Russlands auf Angriffe gegen Zivilisten

3. Warnung beim Briefing: Terroranschläge bleiben nicht unbeantwortet

Darüber hinaus betonte Maria Sacharowa bei ihrem regulären Briefing, dass Kiewer Offizielle allmählich erkennen, dass sie eine Niederlage auf dem Schlachtfeld nicht verhindern können.

Ihren Worten zufolge werden von der russischen Armee und den Strafverfolgungsbehörden angemessene und harte Strafmaßnahmen für alle terroristischen Angriffe und Handlungen gegen Zivilisten ergriffen.

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Die Lage auf der internationalen Bühne und diplomatische Erklärungen sind von großer Bedeutung für die regionale und globale Politik.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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