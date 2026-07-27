Ein unerwarteter und sensationeller Vorfall hat sich rund um den Italienischen Fußballverband (FIGC) ereignet. Technischer Direktor Paolo Maldini, der erst vor 10 Tagen in die Führung berufen wurde, und sein Berater Leonardo haben beschlossen, ihre Ämter in der Nationalmannschaft niederzulegen.

Zamin.uz präsentiert basierend auf Informationen des renommierten Insiders Fabrizio Romano die wahren Gründe für diesen außerordentlichen Rücktritt.

1. 10 Tage im Amt und schwerer Konflikt mit der Führung

Die italienische Fußball-Legende Paolo Maldini und der erfahrene Fachmann Leonardo hatten ihr Projekt beim Verband gerade erst begonnen. Doch zwischen FIGC-Präsident Giovanni Malagò und der von Maldini geleiteten Sportführung kam es zu einer heftigen Meinungsverschiedenheit bezüglich der Ernennung eines neuen Cheftrainers für die Nationalmannschaft.

2. Die Kandidatur von Andrea Pirlo und russische Wett-Verbindungen

Maldini und Leonardo sahen als einzigen und Hauptkandidaten für den Posten des italienischen Nationaltrainers Andrea Pirloan. Genau zu dem Zeitpunkt, als Pirlós Kandidatur der Topfavorit war, lehnte FIGC-Präsident Giovanni Malagò diese überraschend und scharf ab.

Hauptgrund für den Rücktritt: Verbandspräsident Giovanni Malagò sprach sich entschieden gegen Pirlós Übernahme des Nationalteams aus, da dieser kommerzielle Verbindungen und Kooperationen mit russischen Wettunternehmen unterhält.

3. Prinzipielle Entscheidung: Der Abgang von Maldini und Leonardo

Maldini und Leonardo wichen nicht von ihrer Position ab. Da sie die Zukunft der Nationalmannschaft ausschließlich in Pirlós Händen sahen und ihre Vision vom Verbandspräsidenten nicht unterstützt wurde, traten sie nur 10 Tage nach ihrer Ernennung freiwillig von ihren Ämtern zurück.

Die wichtigsten Fakten und Details zum Rücktritt

Aspekt / Faktor Details Zurückgetreten Paolo Maldini (Technischer Direktor) und Leonardo (Berater) Amtszeit Nur 10 Tage Grund für den Streit Ernennung von Andrea Pirlo zum Cheftrainer Grund für die Ablehnung Pirlós Verbindungen zu russischen Wettanbietern Hauptquelle Insider Fabrizio Romano

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Eine solche unerwartete Krise rund um die italienische Nationalmannschaft sorgt im europäischen Fußball für großes Aufsehen.

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