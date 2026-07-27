Neue Hoffnung im Kampf gegen fast unheilbaren Krebs

Eine neue Methode wurde gegen eine der am schwersten zu behandelnden Lungenkrebsarten entwickelt. Die Ergebnisse einer Studie, die von Wissenschaftlern der russischen RUDN-Universität in Zusammenarbeit mit chinesischen Kollegen durchgeführt wurde, zeigten das Potenzial zur Steigerung der Behandlungseffizienz dieser Krankheit.

Experten untersuchten das Lungenadenokarzinom – die häufigste Form von Lungenkrebs. Da bei einigen Patienten beobachtete genetische Mutationen die Wirksamkeit bestehender Behandlungen erheblich verringern, testeten die Wissenschaftler einen neuen Ansatz.

Im Rahmen der Studie wurde die Hadronentherapie mit Medikamenten kombiniert, die das Enzym PCSK9 blockieren. Experimente an veränderten Krebszellen unter Laborbedingungen zeigten, dass diese Kombination gefährliche Zellen weitaus effektiver zerstört als Standardbehandlungen.

Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Hadronentherapie eine hohe Präzision aufweist, in erster Linie Krebszellen ins Visier nimmt und die Belastung des gesunden Gewebes minimiert. Dies kann dazu dienen, die Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung zu erhöhen.

Den am Projekt beteiligten Forschern zufolge können PCSK9-Inhibitoren die Wirkung der Strahlentherapie verstärken. Die Methode wird derzeit an Tieren getestet. In der nächsten Phase planen die Wissenschaftler, ihre Auswirkungen auf das Immunsystem in einem lebenden Organismus eingehend zu untersuchen.

Experten betonen, dass diese Ergebnisse zwar vielversprechend sind, die Methode jedoch noch nicht in die klinische Praxis eingeführt wurde. Zusätzliche Forschungen und klinische Studien sind erforderlich, um die Sicherheit und Wirksamkeit der neuen Therapie am Menschen zu bestätigen.