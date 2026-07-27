Microsoft stellt sein erstes Cybersicherheitsmodell und das Perception-Agentensystem vor

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Microsoft stellt sein erstes Cybersicherheitsmodell und das Perception-Agentensystem vor

Auf einer Sonderveranstaltung in San Francisco hat Microsoft sein erstes spezialisiertes Cybersicherheitsmodell und eine neue KI-Plattform angekündigt. Dieser Schritt gilt als ernsthafte Konkurrenzmaßnahme gegen die Hauptkonkurrenten des Unternehmens im Sicherheitsbereich wie Anthropic, Google und OpenAI. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com ist das neu vorgestellte MAI-Cyber-1-Flash Modell darauf ausgelegt, hochkomplexe Schwachstellen in komplexen Codebasen zu finden. Das MDASH-System, das sich der Erkennung und Behebung von Software-Risiken widmet, arbeitet exakt auf Basis dieses Modells.

Neue KI-basierte Schutzplattform

Eine weitere wichtige Neuerung von Microsoft ist die Perception Plattform, die Teams von KI-Agenten zur Automatisierung von Sicherheitsprozessen startet. Dieses System unterstützt direkt bei der Fehlerfindung und -behebung und lässt sich erfolgreich mit MDASH integrieren.

Unternehmensvertreter erklärten, dass das MAI-Cyber-1-Flash-Modell im Vergleich zu Konkurrenzmodellen bei Branchen-Cybersicherheits-Benchmarks eine deutlich höhere Leistung und Wirtschaftlichkeit gezeigt hat. Laut Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman erzielte die Neuentwicklung führende Ergebnisse auf dem Haupttestgelände von Cyber Gym und wird sofort in die Produktion übernommen.

KI gegen Hacker

In letzter Zeit ist zu beobachten, dass Cyberkriminelle KI-Technologien aktiv bei ihren Angriffen einsetzen. Hayete Gallot, Microsoft Vice President of Security, wies darauf hin, dass die Perception-Plattform Unternehmensverteidigern ermöglicht, KI mit KI zu bekämpfen – im Tempo und Umfang der Angreifer.

Die Perception-Plattform nutzt im Betrieb Agenten aus drei Hauptrichtungen:

  • Red Teams — bieten detaillierte Simulationen potenzieller Bedrohungen und der Schwachstellen, die sie ausnutzen könnten.
  • Blue Teams — kümmern sich um die Erkennung und Priorisierung vorhandener Fehler.
  • Green Teams — ergreifen die nötigen Korrekturmaßnahmen gegen identifizierte Fehler.
Laut Chefingenieur Dave Weston werden Aufgaben, für die früher mehrere Spezialisten stundenlange Handarbeit aufgewendet haben, nun in wenigen Minuten erledigt. Das System identifiziert nicht nur Probleme und priorisiert sie, sondern sorgt auch für eine vollständige Behebung auf Codeebene.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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