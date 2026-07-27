Apple wegen Krypto-Betrug im App Store verklagt

Drei Nutzer in den USA haben eine Klage gegen Apple eingereicht und dem Unternehmen vorgeworfen, die Sicherheitsmaßnahmen des App Store vernachlässigt zu haben. Laut der beim US-Bezirkgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereichten Klage verloren Opfer insgesamt über 1,8 Millionen Dollar durch eine gefälschte Kryptowährungs-Wallet-App, berichtet TechCrunch. berichtet .

Basierend auf Informationen von ixbt.com und anderen Technologie-Publikationen entstand der Konflikt durch betrügerische Apps, die das Vertrauen der Nutzer ausnutzten. Die Opfer James Ramirez verloren etwa 875.000 Dollar, Christopher Ellis rund 840.000 Dollar und Jalen Delgado 120.000 Dollar. Sie transferierten ihre Kryptowährungen auf eine gefälschte Kopie der Sparrow Wallet App, die für iOS eigentlich gar nicht existiert.

Sicherheitsgarantien und Wettbewerbsumfeld

Dieser Rechtsstreit könnte Apples wichtigsten Wettbewerbsvorteil untergraben, bei dem das Unternehmen behauptet, seine Plattform sei sicherer als die der Konkurrenz. Das Unternehmen behauptet ständig, dass es die Nutzer vor Betrügern schützt, indem es eine strenge Kontrolle über seinen App Store ausübt und konkurrierende App-Stores von Drittanbietern untersagt.

In der Klage heißt es, das Unternehmen verspreche den Verbrauchern in seinen Marketingkampagnen absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit. Dieser Vorfall zeigte jedoch, dass die Kontrolle auf der Apple-Plattform nicht ausreichend ist. Die Kläger behaupten, das Unternehmen habe die Verbreitung betrügerischer Apps zugelassen, obwohl es deren Existenz im Voraus wusste.

Kritik von Experten und Antwort des Unternehmens

Craig Raw, der Schöpfer der originalen Sparrow Bitcoin Wallet, hatte Apple zuvor bereits offen dafür kritisiert, gefälschte Apps nicht rechtzeitig zu entfernen. Die Opfer fordern einen Geschworenengerichtsprozess, um den entstandenen Schaden zu decken und klare Warnungen vor Sicherheitsrisiken im App Store herauszugeben.

TechCrunch berichtet, dass Apple es abgelehnt hat, die Klage zu kommentieren, aber seine Sicherheitsmaßnahmen vehement verteidigte. Unternehmensvertreter erklärten, dass Apps, die andere Anwendungen nachahmen, gegen die Regeln verstoßen und sofort Maßnahmen gegen solche Fälle ergriffen werden.

Apple erinnerte zudem basierend auf seinen neuesten Analysedaten daran, dass im Jahr 2025 über 371.000 Apps abgelehnt wurden, die andere Anwendungen kopierten, Spam verbreiteten oder Nutzer täuschten. Es wird betont, dass sich derzeit keine Kopien von Sparrow Wallet mehr im App Store befinden.