Chinas CXMT übertrifft Intel und Alibaba im Marktwert

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Chinas CXMT übertrifft Intel und Alibaba im Marktwert

CXMT (ChangXin Memory Technologies), ein großer chinesischer Speicherchip-Hersteller, hat ein erfolgreiches Börsendebüt gefeiert und einen massiven finanziellen Sprung gemacht. Laut ixbt.com nahm das Unternehmen bei seinem IPO fast 8,6 Milliarden Dollar ein, wobei die Aktien um das Mehrfache — genaue 466 Prozent — stiegen. Dieser finanzielle Erfolg markiert einen wichtigen Wendepunkt für den chinesischen Technologiesektor und zeigt, dass die Halbleiterindustrie des Landes global eine neue Stufe erreicht, berichtet Ixbt.com.

Mittlerweile ist das an der Börse gehandelte CXMT das wertvollste chinesische Unternehmen geworden. Seine gesamte Marktkapitalisierung beläuft sich auf etwa 480 Milliarden Dollar. Damit hat es Internetgiganten des Landes wie Alibaba, Tencent und andere überholt. Darüber hinaus bestätigen diese Zahlen, dass der chinesische Konzern nicht nur lokal, sondern auch mit traditionellen globalen Tech-Giganten konkurrieren kann.

Ein neuer Gigant im globalen IT-Markt

Es wird angemerkt, dass der Marktwert von CXMT sogar den des legendären US-Chipherstellers Intel übertroffen hat. Derzeit liegt die Kapitalisierung von Intel bei etwa 454 Milliarden Dollar. Dies zeigt deutlich, wie rasant sich Chinas Halbleiterindustrie in den letzten Jahren entwickelt hat und sich zu einem starken Player auf dem weltweiten technologiemarkt etabliert hat.

Heute ist CXMT der größte Speicherhersteller in China. Global belegt das Unternehmen den vierten Platz nach Samsung, Micron und SK Hynix. Zuletzt hat das Unternehmen seine Produktionskapazitäten erheblich ausgebaut und das Volumen der Speicherchips gesteigert.

Im Fokus globaler Hersteller

Vor dem Hintergrund steigender Produktionsmengen und verbesserter Produktqualität haben führende globale PC-Hersteller begonnen, CXMT-Produkte in Massen zu kaufen. Dies hat die Position des Unternehmen in globalen Lieferketten weiter gefestigt.

Experten zufolge sind der Börsenerfolg des Unternehmens und die internationale Nachfrage wichtige Schritte Chinas auf dem Weg zur technologischen Unabhängigkeit. In Zukunft wird erwartet, dass CXMT weiterhin einen ernsthaften Einfluss auf den Wettbewerb im globalen Speichermarkt ausübt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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