Frau verliert sich im Handy und gerät versehentlich in fremden Hof

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Frau verliert sich im Handy und gerät versehentlich in fremden Hof

Ein ungewöhnlicher Vorfall, der sich angeblich in Bolivien ereignet hat, wird in den sozialen Medien intensiv diskutiert. Eine Frau, die von ihrem Telefon abgelenkt war, verirrte sich und geriet versehentlich in den Innenhof eines fremden Hauses.

Genau in diesem Moment schloss der Hausbesitzer das automatische Tor, setzte sich in sein Auto und wollte losfahren. Die Frau, die die Situation nicht rechtzeitig begriff, blieb in dem geschlossenen Hof gefangen.

Zum Glück gelang es der Frau, den Hausbesitzer auf sich aufmerksam zu machen. Als er ihren Ruf hörte, hielt der Hausbesitzer sofort an, öffnete das Tor wieder und ließ die Frau heraus. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Viele betonen, dass dieses Ereignis einmal mehr daran erinnert, dass übermäßige Ablenkung durch das Handy manchmal zu unerwarteten Situationen führen kann.

Bolivien
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Charos
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