Wird der Iran die Ukraine mit ballistischen Raketen angreifen? Geopolitische Spannung

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Wird der Iran die Ukraine mit ballistischen Raketen angreifen? Geopolitische Spannung

Nach dem Tod eines Seemanns bei einem Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf ein iranisches Handelsschiff im Kaspischen Meer hat das Verhältnis zwischen Teheran und Kiew einen neuen Höchststand der Spannungen erreicht. Iran gegen die Ukraine warnt, dass es von seinem eigenen Territorium aus einen direkten Vergeltungsschlag mit ballistischen Raketen ausführen könnte.

Zamin.uz präsentiert basierend auf Analysen der ukrainischen Medien „Defense Express“ und „Strana“ die wichtigsten Details dieser militärisch-politischen Krise.

1. Die Tragödie im Kaspischen Meer: Gegenseitige Erklärungen von Teheran und Kiew

Der Tod eines Seemanns infolge eines Angriffs auf ein iranisches Handelsschiff im Kaspischen Meer löste in Teheran eine scharfe und panische Reaktion aus. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums warnte Kiew vor ernsthaften Konsequenzen.

Aus der Erklärung des Sprechers des iranischen Außenministeriums Esmaeil Baghaei:

„Das Handeln des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj könnte die ganze Welt an den Rand eines neuen Weltkriegs bringen. Teheran wird diese Handlungen nicht unbeantwortet lassen.“

Als Reaktion darauf äußerte sich der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha und betonte unter Darlegung der offiziellen Position Kiews, dass Teheran „schon lange ein aktiver Partner bei Russlands Aggression gegen die Ukraine ist“.

2. Von 2.000 bis 4.000 km: Die Bedrohung durch Irans ballistisches Arsenal

Den Analysen der ukrainischen Publikationen „Defense Express“ und „Strana“ zufolge verfügt Teheran über die intellektuelle und militärische Fähigkeit, ukrainisches Territorium unter Einsatz seiner Mittel- und Langstreckenraketen direkt anzugreifen:

  • Ghadr, Emad und Sejjil: Diese Raketen sind etwa 2.000 km in der Lage, Ziele in einer Entfernung von bis zu zu vernichten.

  • Khorramshahr: Als schwerste und reichweitenstärkste Rakete im iranischen Arsenal hat sie während der Angriffe auf Israel 4.000 km in der Praxis bewiesen, dass sie Entfernungen von bis zu bewältigen kann.

3. Ukrainisches Luftabwehrsystem: Kann Patriot die Raketen abfangen?

Militärexperten betonen, dass das aktuelle Luft- und Raketenabwehrsystem der Ukraine gegen diese Art von schweren ballistischen Raketen machtlos sein könnte.

  • Patriot-Systeme: Verfügen über äußerst begrenzte Fähigkeiten gegen Irans mittelschwere und schwere Langstrecken-Ballistikraketen.

  • THAAD- und Arrow-Systeme: Diese modernen Abwehrsysteme, die solche Raketen effektiv abfangen könnten, sind im ukrainischen Arsenal überhaupt nicht vorhanden.

Vergleichende Kennzahlen iranischer Raketen und Abwehrsysteme

Raketen- / Systemname

Reichweite

Status in der Ukraine / Fähigkeit

Ghadr, Emad, Sejjil

~2.000 km

Abfangmöglichkeit durch Patriot sehr begrenzt

Khorramshahr

~4.000 km

Hohe Zieltrefferquote, Abwehr schwierig

THAAD / Arrow

Diese Abwehrsysteme sind in der Ukraine nicht vorhanden

4. Wie steht es um Irans Raketenreserven?

„Defense Express“ stellt fest, dass Irans Vorräte an Mittelstreckenraketen im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen sind. Dafür gibt es zwei Hauptgründe:

  1. Der Verbrauch eines großen Teils des Arsenals bei massiven Raketenangriffen auf israelisches Gebiet.

  2. Präzise Luftangriffe der USA und Israels auf Startrampen, Waffendepots und Produktionsstätten im Iran.

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Die komplexe Lage rund um den Nahen Osten und die Ukraine hat direkte Auswirkungen auf die globale Sicherheit.

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Glauben Sie, dass der Iran es wagen wird, einen direkten ballistischen Raketenangriff auf die Ukraine zu starten, oder ist dies nur eine politische Drohung? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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