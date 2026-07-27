Antares sammelt 470 Millionen Dollar für den Bau kleiner Atomreaktoren für Militärbasen ein

Das auf Kernenergie spezialisierte Startup Antares hat 470 Millionen Dollar an Investitionen eingesammelt, um einen kleinen Reaktor für US-Militärbasen zu bauen. Wie Ixbt.com und andere Technologiepublikationen berichten, wurde die Finanzierungsrunde der Serie C von Paradigm und Caffeinated Capital geleitet, wobei Unternehmen wie Industrious Ventures, Point72 Ventures und Shine Capital ebenfalls einen Beitrag leisteten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Finanzierungsrunde umfasst 370 Millionen Dollar Eigenkapital und 100 Millionen Dollar Fremdkapital. Antares entwickelt einen Small Modular Reactor (SMR) mit einer Stromerzeugungsleistung von 100 kW bis 1 MW. Die Leistung eines solchen Geräts reicht aus, um bis zu 750 Haushalte mit Strom zu versorgen.

Technologische Merkmale und Sicherheit

Wie viele moderne Nuklear-Startups verwendet der Antares-Reaktor TRISO-Brennstoff, der Uran in eine Kohlenstoff- und Keramikhülle einschließt. Diese Brennstoffart wird als sicherere Alternative zu herkömmlichem Kernbrennstoff angepriesen. TRISO-Kugeln von der Größe einer Billardkugel können mit Heliumgas oder geschmolzenen Salzen gekühlt werden.

Diese Beschichtung soll verhindern, dass der Brennstoff schmilzt, falls der Reaktor überhitzt. Der Demonstrationsreaktor von Antares mit dem Namen Mark-0 erreichte am 4. Juni dieses Jahres im Idaho National Laboratory einen wichtigen Meilenstein. Das Unternehmen ist einer von drei Finalisten des fortgeschrittenen Kernenergieprogramms des Pentagons für militärische Einrichtungen.

Wachstumstrends und Herausforderungen in der Industrie

In letzter Zeit ist die Stromnachfrage durch den rasanten Bau von AI-Rechenzentren und die Elektrifizierung der Wirtschaft stark gestiegen. Infolgedessen zeigen Investoren großes Interesse an der Kernenergie, insbesondere an Spaltungstechnologien. Im April sammelte X-energy 1 Milliarde Dollar über einen IPO ein, während Startups wie Radiant Energy, Standard Nuclear und Last Energy ebenfalls erhebliche Mittel erhielten.

Trotz des hohen Investoreninteresses stehen fortschrittliche Nuklear-Startups jedoch vor zahlreichen Hürden auf dem Weg zur Kommerzialisierung. Dazu gehören eine unzureichend entwickelte Lieferkette in den USA und Herausforderungen bei der Produktionsausweitung. Obwohl viele SMR-Startups behaupten, dass die Massenproduktion die Kosten erheblich senken wird, wird dieser Prozess mindestens ein Jahrzehnt dauern, und noch kein Startup hat diese Phase erreicht.

Laut Lazard, einem Analysten für Energietechnologiekosten, wird erwartet, dass jede MWh neuer SMR-Reaktoren etwa 214 Dollar kostet. Dieser Preis macht sie teurer als alle anderen neuen Kraftwerke mit Ausnahme der teuersten Gasturbinen. Dennoch plant Antares, seinen ersten stromerzeugenden Reaktor nächstes Jahr in Betrieb zu nehmen und ihn 2028 auf US-Militäranlagen einzusetzen.