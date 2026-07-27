Schreckliche Tragödie in Phuket: Thailändischer Beamter erfasst und tötet russischen Touristen

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Schreckliche Tragödie in Phuket: Thailändischer Beamter erfasst und tötet russischen Touristen

Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich auf Thailands berühmter Insel Phuket ereignet. Ein Auto, das von einem hochrangigen lokalen Beamten gesteuert wurde, erfasste einen russischen Touristen. Der Bürger erlitt schwere Verletzungen und verstarb im Krankenhaus.

Zamin.uz The Phuket News berichtet unter Berufung auf Informationen von über die Details dieses Aufsehen erregenden Vorfalls.

1. Der schreckliche Aufprall gegenüber dem 7-Eleven-Geschäft

Der tragische Vorfall ereignete sich am 23. Juli im Bezirk Pa Khlok auf der Insel Phuket. Der 41-jährige russische Staatsbürger Leonid Yu. überquerte gerade die Straße gegenüber einem 7-Eleven-Geschäft, als er von einem mit hoher Geschwindigkeit herannahenden schwarzen Ford erfasst wurde.

Der verletzte Tourist wurde umgehend in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Trotz der großen Bemühungen der Ärzte konnte sein Leben jedoch nicht gerettet werden.

2. Wer saß am Steuer? Sekretär der Provinzverwaltung von Phuket

Während der polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fahrer des Autos nicht um einen gewöhnlichen Autofahrer handelte, sondern um einen Beamten, der eine wichtige Position in thailändischen Regierungsbehörden innehat.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls saß am Steuer des schwarzen Ford Sekretär der Provinzverwaltung von Phuket in der Funktion als Thanet Navalong (Thanet Navalong).

Wichtige Informationen zum Unfall

Indikator / Aspekt

Details

Ort und Zeit des Vorfalls

Phuket, Bezirk Pa Khlok, gegenüber 7-Eleven (23. Juli)

Opfer

41-jähriger russischer Staatsbürger (Leonid Yu.) — verstorben

Fahrer

Thanet Navalong (Sekretär der Provinzverwaltung von Phuket)

Fahrzeug

Schwarzer Ford

Ermittlungsstatus

Überwachungskameras werden ausgewertet, offizielle Anklage wurde noch nicht erhoben

3. Ermittlungen und Haltung der Polizei

Derzeit untersuchen die lokalen Strafverfolgungsbehörden alle Umstände des tragischen Vorfalls sorgfältig.

Aus der Erklärung der Polizei:

„Ermittler studieren sorgfältig die Videoaufnahmen der Überwachungskameras am Unfallort. Der Ford, der die Tragödie verursacht hat, wurde zur forensischen Untersuchung geschickt. Gegen Thanet Navalong wurden bisher keine offiziellen Anklagen erhoben, die Ermittlungen dauern an.“

Die Öffentlichkeit erwartet eine unparteiische und gerechte Untersuchung dieses Vorfalls unter Beteiligung eines hochrangigen Beamten.

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Sicherheit und die Einhaltung von Verkehrsregeln im Ausland sind für jeden Touristen von äußerster Wichtigkeit.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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