Microsoft Surface Laptop Test zeigt, dass 8 GB RAM für Windows 11 zu wenig sind

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Microsoft Surface Laptop Test zeigt, dass 8 GB RAM für Windows 11 zu wenig sind

Die Krise auf dem globalen Speicherinmarkt und veränderte Preise beeinflussen den modernen Technologiemarkt. Wie ixbt.com unter Berufung auf Analysen von The Verge berichtet, ist das neue 13-Zoll Surface Laptop von Microsoft ab 950 US-Dollar mit nur 8 GB RAM ausgestattet. Tests haben gezeigt, dass nicht einmal der Hersteller selbst einen reibungslosen Betrieb des Betriebssystems Windows 11 bei dieser Kapazität gewährleisten konnte. Das berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieses Gerät verfügt über einen Snapdragon X Plus Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Für einen modernen Computer im Preissegment von 950 US-Dollar wirken solche technischen Daten heute etwas veraltet und unzureichend. Das Schlimmste ist, dass der Mangel an RAM die Leistung des Geräts bei alltäglichen Aufgaben ernsthaft beeinträchtigt.

Probleme im täglichen Gebrauch und Systemhänger

Die Tests von The Verge zeigten, dass der Laptop selbst bei einfachen Aufgaben in der Windows 11 Umgebung regelmäßig einfriert. Direkt nach dem Systemstart und dem Öffnen nur weniger Anwendungen zeigte der Taskmanager an, dass 4.2 GB Arbeitsspeicher belegt waren. Im normalen Arbeitsmodus verbrauchte das Gerät satte 6.7 GB von den verfügbaren 7.6 GB nutzbarem Speicher.

Aufgrund von Speichermangel fror das System im Laufe des Tages mehrmals für einige Sekunden komplett ein. Solche Situationen wurden beispielsweise bei einem Sprachanruf in Microsoft Teams oder bei der Arbeit mit Google Docs beobachtet. Obwohl der Laptop grundlegende Aufgaben wie einfaches Surfen im Web oder das Ansehen von Online-Videos gut bewältigte, schwächelte er bei etwas komplexerem Multitasking.

Testergebnisse und Vergleich mit Wettbewerbern

Während des Tests nahm der Nutzer an einem Microsoft Teams Anruf mit etwa 10 geöffneten Chrome-Tabs teil. Zusätzlich liefen Slack und Signal im Hintergrund, und die Webcams waren nicht einmal eingeschaltet. Als der Organisator jedoch ein kurzes Video hinzufügte, fror der Laptop für einige Sekunden ein. Experten betonen, dass dies keine extrem hohe Last, sondern ein normaler täglicher Arbeitsablauf ist.

Interessanterweise bewältigt ein MacBook Neo mit denselben 8 GB RAM Multitasking mühelos, selbst wenn Dutzende Apps geöffnet sind. Zudem ist das Apple-Gerät deutlich günstiger. Allerdings hat das Microsoft-Gerät auch seine Vorzüge — Verarbeitungsqualität, Tastatur, Touchpad und Akkulaufzeit wurden hoch gelobt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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